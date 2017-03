Kreis Lörrach Imagepflege bringt Mitgliederzuwachs

Rückschau hielt der DRK-Ortsverein Maulburg-Kleines Wiesental am Mittwochabend bei seiner Hauptversammlung im Vereinsheim.

Maulburg (hjh). Bürgermeister Jürgen Multner übermittelte auch im Namen seines Kollegen Gerd Schönbett (Kleines Wiesental) den Dank für die ehrenamtliche Arbeit des Teams um die Vorsitzenden Hans Ruf (Maulburg) und Gerhard Langendorf (Kleines Wiesental) sowie die Einsatzbereitschaft der aktuell 14 aktiven Helfer, die im Zeichen des Roten Kreuzes im Jahr 2016 neben den obligatorischen Übungs- und Ausbildungsabenden insgesamt 40 ehrenamtliche Dienste geleistet haben. Und zwar in beiden Gemeinden, wie Bereitschaftsleiterin Ursel Kunzelmann in ihrem Rückblick betonte. Das schließlich rief im Laufe des Abends den früheren Bereitschaftsarzt Hans Viardot auf den Plan, der den Abend dazu nutzte, Hans Ruf zu danken für seine Bemühungen um den Erhalt des DRK Kleines Wiesental.

Rückblick

Hans Ruf hatte zunächst das „sehr abwechslungsreiche“ Jahr 2016 Revue passieren lassen. Erfolgreich verliefen zwei Werbeaktionen im Kleinen Wiesental und in Maulburg. Die Zahl der passiven Mitglieder erhöhte sich dabei von 574 auf 667, berichtete der Vorsitzende. Am Image habe der Ortsverband in beiden Gemeinden durch die Teilnahme am Naturparkmarkt oder an der Gewerbeschau und beim Dorffest weiter erfolgreich poliert. Ruf wies darauf hin, dass auch die Jugendarbeit von diesem Image profitiert. Schließlich könne Jugendleiter mit 31 Mitgliedern des Jugendrotkreuzes und sechs Gruppenleitern sehr effektiv und zukunftsorientiert arbeiten – und „sehr viel Spaß haben“, wie Andreas und Kathrin Drehers Berichten unschwer zu entnehmen war.

Dankesworte

Dafür gab es nicht nur Lob vom Maulburger Bürgermeister, sondern auch vom DRK-Justiziar Albrecht Amann, der sich darüber freute, dass der Ortsverband von Hans Ruf auch „die Jugendarbeit und die Arbeit mit Senioren sehr intensiv betrieben wird.“ Das unterstrich nicht zuletzt der Bericht von Georg Kieslich, der stolz darauf war, 29 Personen zur 1976 von Bernhard Kuhner gegründeten Gymnastikgruppe zählen zu dürfen, die regelmäßig an den kurzweiligen Stunden „mit unserer Erna Fries“, der 80-jährigen Ikone des Maulburger DRK, teilnahmen.

Finanzen

Mit 33 500 Euro Einnahmen und 27 500 Euro Ausgaben hat der DRK Ortsverband einen Haushalt verabschiedet, der trotz Investitionen in Einsatzkleidung, Instandhaltung und Reparaturen ein finanzielles Polster in Höhe von 7000 Euro erlauben wird, wenn alles nach Plan läuft. Nach der Verabschiedung einer vom Landes- und Bundesverband verlangten Satzungsänderung gab Hans Ruf die wichtigsten Termine fürs laufende Geschäftsjahr bekannt.