Kreis Lörrach Industrie investiert im Dreiländereck

Kreis Lörrach. Die Sektion Lörrach/Müllheim des Wirtschaftsrats der CDU besucht am Donnerstag, 22. Juni, um 17 Uhr eine der größten Industrie-Investitionen der Region: die neue Metallfertigung des Unternehmens ARaymond am Standort in Weil am Rhein. Referent ist Jürgen Trefzer.

Das ARaymond-Netzwerk gehört zu den globalen Marktführern für Befestigungselemente in der Automobilbranche. Zahlreiche Patente sichern das Know- how des Familienunternehmens. Dieses besteht bereits in fünfter Generation und ist mit seiner erfolgreichen Erschließung neuer Märkte schon längst kein „Hidden Champion“ mehr.

Vor wenigen Wochen weihte ARaymond seine mit rund 55 Millionen Euro bisher größte Einzelinvestition ein: Der Bau der neuen Metallfertigung umfasst eine Gebäudenutzfläche von rund 31 200 Quadratmetern. Davon entfallen 20 000 Quadratmeter auf reine Produktionsflächen. Im neuen Werksbereich sind 350 Mitarbeiter beschäftigt – deutschlandweit mehr als 1700 an den Standorten Weil am Rhein, Lörrach und Bremgarten.

Weltweit hat die Gruppe mehr als 6200 Beschäftigte bei einem Umsatz von gut 1,1 Milliarden Euro. Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Imbiss gereicht.

Die Mitglieder des Vereins werden gebeten sich bis spätestens Montag, 19. Juni, verbindlich unter der E-Mail-Adresse veranstaltung-bawue@wirtschaftsrat.de anzumelden.

Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 5. Juli, ab 18 Uhr statt. Dann blickt der Wirtschaftsrat hinter die Kulissen eines neuen Hotels: das Steigenberger Hotel „Stadt Lörrach“.