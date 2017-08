Kreis Lörrach Infoabend für werdende Eltern

Nachrichten-Ticker

17:00 UN-Sicherheitsrat beruft Sondersitzung zu Nordkorea ein

New York - Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat der UN-Sicherheitsrat eine Sondersitzung einberufen. Das bestätigten die Vereinten Nationen in New York. Trotz harter Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Raketentest. Der Abschuss bedrohe Sicherheit und Stabilität in der Region und verkleinere den Handlungsspielraum für Gespräche, erklärte er in New York. Der Test verletze die UN-Resolutionen gegen Pjöngjang.

16:56 Deutsche Gletscherleiche im Eis identifiziert

Neustift - Der nach Jahrzehnten in den Tiroler Bergen gefundene deutsche Alpinist hat vor seinem Tod in Rheinland-Pfalz gelebt. Die Herkunft des Mannes konnte von der Polizei bestätigt werden. Dokumente in seiner Brieftasche und ein Fahrzeugschein stimmten mit der Vermisstenmeldung aus dem Jahr 1974 überein. Damals brach der Sportler aus dem Pfälzerwald auf und kehrte nie mehr ins Tal zurück. Ein Bergführer hatte den auf rund 3000 Metern Höhe aus dem Eis ragenden Leichnam am Sonntag entdeckt. Neben der Leiche wurden ein alter Eispickel und ein Messer gefunden.

16:47 Gabriel zu Nordkorea: brachiale Verletzung des Völkerrechts

Washington - Nach dem neuen nordkoreanischen Raketentest hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine "rigorose" Umsetzung der beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen das ostasiatische Land gefordert. Er sei bestürzt, "in welch brachialer Weise" geltendes Völkerrecht verletze und Sicherheit und Frieden der Menschen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft schonungslos aufs Spiel setze, sagte Gabriel bei seinem Besuch in Washington. Nordkorea hatte unangekündigt eine Rakete von großer Reichweite über Japan hinweg in Richtung offenes Meer abgefeuert.

16:11 Deutsche Boxer El-Hag und Ibrahim verpassen bei WM Bronze

Hamburg - Der Berliner Omar El-Hag und Salah Ibrahim aus Münster haben bei den Box-Weltmeisterschaften in Hamburg eine Bronzemedaille verpasst. Der 23 Jahre alte Bantamgewichtler El Haag verlor sein Viertelfinal-Duell gegen den kasachischen WM-Dritten Kairat Jeralijew mit 0:5 Punktrichterstimmen. Mit dem gleichen Urteil zog Halbfliegengewichtler Ibrahim gegen den Titelverteidiger und Olympia-Dritten Joahnys Argilagos aus Kuba den Kürzeren. Das Viertelfinale haben sechs deutsche Boxer erreicht.

15:49 Konkurrent Germania will Staatshilfe für Air Berlin stoppen

Berlin - Die Fluggesellschaft Germania geht juristisch gegen die geplante Staatshilfe für Air Berlin vor. Die Bundesregierung hatte der Air Berlin 150 Millionen Euro als Überbrückungskredit zugesagt, damit der Flugbetrieb der insolventen Airline weitergehen kann. Germania will dies per Eilverfahren verhindern, solange die EU-Kommission die Hilfe nicht genehmigt. Wie das Gericht mitteilte, wirft Germania dem Bund vor, die Lufthansa einseitig zu bevorzugen und so deren marktbeherrschende Stellung zu verstärken. Über den Germania-Antrag soll am 15. September verhandelt werden.