Kreis Lörrach Informationen aus dem Internet

Von Rolf Rombach.

Noch drei Mal schlafen, dann ist endlich die Bundestagswahl. Vorbei sind dann die Zeiten, wo an jeder Ecke ein Wahlplakat lauert und Parteien nur noch Versprechungen machen, was sie ändern wollen. Dann sind im Normalfall erst wieder 2021 Landtags- und Bundestagswahlen in Baden-Württemberg. Für 2017 schätzt das statistische Landesamt die Zahl der möglichen Erstwähler im Ländle auf 415 000 Einwohner, die seit dem 22. September 2013 volljährig wurden. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten sind älter als 50 Jahre und könnten damit gewisse Tendenzen in der Politik lenken. Ein Grund mehr, dass junge Menschen zur Wahl gehen, damit auch ihre Interessen vertreten werden. Spunk hat junge Menschen befragt, warum sie wählen gehen werden.

Michael Bahner (19 Jahre) aus Grenzach-Wyhlen: „Ich finde es wichtig wählen zu gehen, dass die Bürger auch entscheiden können wie ihr Land geführt wird. Ich informiere mich meist über das Internet und die Nachrichten. Verschiedene Seiten, darunter auch youtube. Ich habe mir auch schon jemanden gezielt näher angeschaut.“

Stephanie Lamprecht (26) aus Rheinfelden: „Ich werde wählen gehen, weil ich überall mein Kreuz machen will. Ich stimme mit keiner Partei überein und will damit aus der Statistik rausfallen. Zumindest unterstütze ich damit nicht die Merkel. Meistens informiere ich mich über Politik über das World Wide Web.“

Robin Wolf (19) aus Grenzach-Wyhlen: „Ich sehe das so ein wenig als meine Pflicht als Bürger und will meinen Anteil daran haben die Zukunft zu gestalten. Ich finde das gehört in einer Demokratie einfach dazu, dass man wählen geht. Ich muss mich noch informieren über die Kandidaten. Das habe ich bisher leider noch nicht geschafft, es war in letzter Zeit viel los bei mir. Ich will mir die Kandidaten bei den Videos des Kreisjugendrings noch anschauen und mich über das Internet informieren, da ich auch aus der Schweiz wählen werde, wo ich studiere. Ich werde auf jeden Fall noch den Wahl-o-Mat anschauen.“

Manuela Hoog (23) aus Freiburg: „Ich finde wählen zu gehen wichtig, weil ich die Demokratie stärken und mich an der Politik beteiligen will. Und das beginnt beim Wählen. Ich informiere mich durch Interviews wie die des Kreisjugendrings und schaue Wahlsendungen an. Ich habe mir sogar die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien angeschaut und verglichen und bin mit einigen Kandidaten ins Gespräch gekommen.“