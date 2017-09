Kreis Lörrach Infos aus erster Hand

Kreis Lörrach. Nach den WhatsApp-Karrieretagen 2016 und der dafür erfolgten Nominierung für den HR-Excellence Award nutzt das Landratsamt Lörrach auch dieses Jahr digitale Medien zur Gewinnung neuer Auszubildender. Zu den Karrieretagen 2017 wird neben „WhatsApp“ nun auch der Social- Media-Kanal „Instagram“ aktiv genutzt.

Am Montag, 25., und Donnerstag, 28. September, machen zwei Auszubildende ihre Tätigkeiten im Landratsamt über die Mobiltelefon-Anwendung „WhatsApp“ und „Instagram“ transparent. Informationen, Kommentare und Fotos vom Alltag der praxisorientierten Ausbildung werden an angemeldete Interessierte geschickt, die ihrerseits mit eigenen Fragen in den Dialog treten oder einfach nur dem Geschehen folgen können, wie das Landratsamt mitteilt.

Am jeweiligen Tag gibt es um 16 Uhr eine persönliche Abschlussrunde im Landratsamt. Hier stehen die zwei Auszubildenden und die Ausbildungsleitung für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich geben sie weitere Informationen über das vielfältige Angebot der abwechslungsreichen Ausbildungsberufe im Landratsamt – auch Tipps für das Bewerbungsverfahren gehören dazu. Für 2018 stehen sechs Ausbildungsstellen und fünf Studienplätze zur Auswahl.

Zu den Karrieretagen 2017 zählt auch die Präsentation des Landratsamts Lörrach auf der Ausbildungsbörse in Weil am Rhein am morgigen Samstag von 9 bis 13 Uhr vor und in der Realschule Dreiländereck sowie im Weiler Oberrhein-Gymnasium.

Am Montag, 25. September, informiert die Auszubildende Yelda Karali per „WhatsApp“ und über das „Instagram“-Profil „#VielfaltImAmt“ über den Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachangestellten. Karali hat ihre Ausbildung vergangenes Jahr begonnen und seither sechs Ausbildungsbereiche kennengelernt. Über die vom 22. bis 29. September freigeschaltete Mobilnummer 01573/4794652 steht das Kommunikationsangebot allen Interessierten zur Verfügung.

Am Donnerstag, 28. September, nimmt Anna-Magdalena Grether unter der Mobilnummer 01573/4794634 Interessierte auf digitale Weise mit in ihren Arbeitsalltag. Grether ist seit Oktober Studentin im Studiengang Bachelor of Arts BWL Tourismus an der DHBW Lörrach.

Die Bewerbungsfrist für die Ausbildungs- und Studienplätze endet am 3. Oktober dieses Jahres. Auf dem Karriereportal des Landkreises Lörrach unter www.loerrach-landkreis.de/karriere sind alle Angebote ausführlich beschrieben.