Kreis Lörrach Inklusion braucht noch mehr Leher

Der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger begrüßt die aktuelle Ankündigung der Kultusministerin, im nächsten Haushalt keine weiteren Lehrerstellen abzubauen.

Kreis Lörrach. „Ob die Kreisvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Anja Hanke, oder die Leiter der Schulen, die ich in der letzten Zeit im Wahlkreis besucht habe – alle klagen über Lehrermangel und insbesondere über fehlende Lehrkräfte zur Umsetzung der Inklusion. Die Landesregierung muss den Sparkurs an den Schulen beenden“, hält der Weiler Sozialdemokrat in einer Mitteilung fest

Die jetzige Ankündigung der Ministerin sei daher wichtig für die Schulen, aber längst nicht genug, schreibt Stickelberger weiter. „Die Streichung von 1074 Lehrerstellen im derzeitigen Haushalt war eine Fehlentscheidung. Das scheint nun auch der Ministerin bewusst zu werden“. Der Abgeordnete begrüßt daher die Bekanntgabe, keine weiteren Stellen abzubauen, fordert aber darüber hinaus auch die von der grün-schwarzen Regierung in diesem Jahr vorgenommene Streichung sofort zurück zu nehmen. Ansonsten befürchtet Stickelberger Folgen für die Unterrichtsversorgung. „Die Warnsignale aus den Schulen sind unüberhörbar und die drohende Mehrbelastung der Lehrkräfte ist nicht hinnehmbar.“

Mit Blick auf die Verhandlungen über den Doppelhaushalt warnt der SPD-Abgeordnete auch davor, wieder wichtige bildungspolitische Reformvorhaben gegeneinander auszuspielen. So habe die grün-schwarze Landesregierung die Inklusion, den Ausbau der Ganztagsschulen und den Informatikunterricht aufs Spiel gesetzt und gegeneinander ausgespielt, heißt es weiter.

Auch die angekündigte Streichung des Fremdsprachenunterrichts in der ersten und zweiten Klasse sei ein „fauler Kompromiss“ und keine echte Stärkung der Grundschule gewesen. „Die Qualität unserer Schulen darf nicht Opfer einer blinden Sparwut sein“, meint Stickelberger in seiner Mitteilung abschließend.