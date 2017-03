Kreis Lörrach Insgesamt 3720 Jahre Gesang

18:07 31 Flüchtlinge sterben bei Luftangriff im Roten Meer

Sanaa - Beim Beschuss eines Flüchtlingsbootes vor der Westküste des Jemens sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mindestens 31 Somalier getötet worden. Etwa 80 Überlebende seien in Krankenhäuser im Jemen gebracht worden, sagte IOM-Sprecher Joel Millman in Genf. Die Region wird überwiegend von schiitischen Huthi-Rebellen kontrolliert. Im Jahr 2014 hatten die Huthis große Teile des Nordjemens eingenommen, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Seit März 2015 fliegt Saudi-Arabien zusammen mit verbündeten sunnitisch-arabischen Staaten Luftangriffe auf die Rebellen.

18:03 Rettungsplan von Alitalia sieht Streichung von bis zu 2000 Jobs vor

Rom - Die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia will als Teil ihres Rettungsplans bis zu 2000 Jobs streichen. Das teilte das Management der Airline nach einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern mit. Medien berichteten sogar über eine noch höhere Zahl an Stellenstreichungen. Insgesamt beschäftigt Alitalia 12 500 Menschen in Italien und anderen Ländern. Die Gewerkschaft USB rief für den 5. April zu einem ganztägigen Streik der Belegschaft auf.