Von Michael Werndorff

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Lörrach ist mit einer Quote von 3,2 Prozent weiterhin gering. Die Integration von anerkannten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt wird aber eine große Herausforderung werden, sagte Jürgen Albrecht, Leiter des Lörracher Jobcenters, bei der Vorstellung des Jahresberichts am Mittwoch im Sozialausschuss des Kreistags.

Kreis Lörrach. Trotz einer hohen Langzeitarbeitslosen-Quote von 59 Prozent konnte das Jobcenter im vergangenen Jahr gute Ergebnisse erzielen, sagte Albrecht. Möglich sei das nur dank des weiterhin robusten Arbeitsmarkts gewesen. 2078 Menschen waren bei sinkender Tendenz Ende des vergangenen Jahres im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) arbeitslos gemeldet, unter das SGB III fallen 1993 Personen, wie die aktuelle Statistik zeigt. Mit einer SGB II-Quote von 4,4 Prozent liege der heimische Kreis 0,7 Prozentpunkte unter dem Landeswert. Bezog statistisch gesehen noch vor einigen Jahren jeder 16. Kreisbewohner Geld vom Amt, ist es mittlerweile nur noch jeder 20., freute sich Albrecht über die positive Entwicklung.

Langzeitarbeitslose: Nahezu alle Gruppen konnten und können weiterhin von einem stabilen Arbeitsmarkt profitieren. Im Bereich der Langzeitarbeitslosen bestehe trotz sinkender Tendenz – 3697 im Jahr 2015, 3418 im Jahr 2016 – nach wie vor Handlungsbedarf, erklärte der Leiter des Jobcenters. Dennoch sei der Aufwand bisweilen vergebene Liebesmühe, wie er auf Nachfrage von Kreisrätin Diana Stöcker (CDU) sagte. „Die Betroffenen sind weit weg vom Arbeitsleben“, zum Teil seien die Langzeitbezieher auch gesundheitlich angeschlagen oder wüssten, wie sie sich erfolgreich Sanktionsmaßnahmen entziehen können. Und weiter: „Die Menschen haben sich mit der Grundsicherung eingerichtet“, lautete sein Fazit. Dennoch will das Jobcenter die Langzeitarbeitslosen im Rahmen verschiedener Angebote weiterhin verstärkt in den Fokus nehmen.

Bedarfsgemeinschaften: Bei den Bedarfsgemeinschaften macht sich die steigende Zahl anerkannter Flüchtlinge bemerkbar, wie der stellvertretende Geschäftsführer Dirk Werner erläuterte. Waren es im Oktober im Kreis Lörrach 4418, wurden im Dezember bereits 4512 gezählt, „und die Bedarfsgemeinschaften werden jetzt kontinuierlich mehr werden“, erklärte Werner.

Flüchtlinge: Der Bestand erwerbsfähiger Flüchtlinge ist von 145 im Januar 2015 auf 637 im Dezember vergangenen Jahres angestiegen, die Vermittlungshemmnisse seien aber groß, gab Werner zu bedenken. Viele Flüchtlinge seien bereits seit einem Jahr in Deutschland und könnten noch kein Deutsch, zudem gebe es Analphabeten, was erschwerend hinzukomme.

Bis Jahresende geht Werner von 1000 anspruchsberechtigten Flüchtlingen aus, alleine im Januar dieses Jahres habe das Jobcenter 203 Neuzugänge im Bereich des SGB II verzeichnet. Viele Flüchtlinge würden aber in der Arbeitslosenstatistik noch nicht auftauchen, verwies Albrecht auf Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen. Doch schon jetzt steht fest: „Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt wird eine Herkulesaufgabe“, sagte der Leiter des Jobcenters vor dem Hintergrund der mittlerweile deutlich steigenden Zahl von anspruchsberechtigten Flüchtlingen. „Wir werden ein Heer von Flüchtlingen im Jobcenter sehen, mit einem Hohen Anteil von unvermittelbaren Menschen“, sagte Albrecht. So sei es angebracht, über Alternativen nachzudenken, setzt er seine Hoffnung auf einen dritten Arbeitsmarkt.

Vermittlung: „Die Menschen schnell in Arbeit zu bringen, ist ein frommer Satz“, schraubte Albrecht die Erwartungshaltung der Politik nach unten. „Wir dürfen bei den Bemühungen aber nicht nachgeben“, bekundete Jörg Lutz (SPD). Dafür brauche es finanzielle Mittel. Zudem müsse man bei Betrieben, die über den Fachkräftemangel klagen, sich für Flüchtlinge stark machen, sieht er Handlungsbedarf.

Dessen ist sich das Jobcenter bewusst und will dieses Jahr seine Vermittlungsaktivitäten intensivieren. Ein wichtiges Werkzeug dabei ist die sogennante Förderkette, mit der die Arbeit der Vermittler effizienter werden soll. Darüber hinaus spiele das Kompetenzzentrum Asyl (KompAs) eine wichtige Rolle, hieß es weiter. Diese müsste jedoch personell aufgestockt werden. Kritisch äußerte sich Albrecht bezüglich der dünnen Personaldecke im Jobcenter. Eine erfolgreiche Vermittlung könne jedenfalls nicht vom Schreibtisch aus gelingen, sieht er bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt große Herausforderungen für die Mitarbeiter.

Was die Integrationsbemühungen angehe, gebe es laut Landrätin Marion Dammann keinen Grund, zu kapitulieren. „Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber immer wieder nachsetzen“, kommentierte sie Albrechts Ausführungen. Darüber hinaus werde auch die Digitalisierung die Arbeitswelt verändern – Arbeitsplätze gingen verloren, neue kämen hinzu, die jedoch eine höhere Qualifizierung verlangen würden.