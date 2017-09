Kreis Lörrach Junge Menschen gewinnen

Kreis Lörrach. Vier Auszubildende zur Kauffrau und zum Kaufmann für Büromanagement haben der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Volker Künzle, und Ausbildungsleiter Wolfgang Buttler am 1. September willkommen geheißen. Drei Jahre durchlaufen zwei junge Frauen und zwei Männer die duale Ausbildung. „Viele unserer Aufgaben werden als reine Bürotätigkeiten ausgeführt“, sagte Künzle, „daher ist der Zoll ein kompetenter Ausbilder für diesen Beruf, der sich für den öffentlichen Dienst und die Privatwirtschaft eignet.“ Die Zollverwaltung bildet in diesem Bereich seit dem Jahr 2004 zunächst im Rahmen der „Ausbildungsoffensive der Bundesregierung“ und nunmehr im Rahmen der „Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018“ aus. Wirtschaft, Bundesregierung, Bundesagentur für Arbeit, Länder und Sozialpartner verpflichten sich in diesem Zusammenhang, mehr substanzielle Beiträge zu leisten, um junge Menschen für eine berufliche Ausbildung gewinnen zu können. Aber auch in den Beamtenlaufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes bildet das Hauptzollamt Lörrach, dessen Zuständigkeit von Rheinfelden über Weil am Rhein an der Schweizer Grenze bis nach Rheinau in der Ortenau reicht, nach wie vor aus. Bewerbungen für die zweijährige Berufsausbildung beziehungsweise das dreijährige duale Hochschulstudium zum 1. August 2018 sind noch bis zum 22. September möglich.