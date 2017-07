Kreis Lörrach Kapazitäten reichen aus

Von Michael Werndorff

Der Kreis muss mehr Flüchtlinge aufnehmen und tiefer in die Haushaltskasse greifen (wir berichteten). Wie Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses mitteilte, rechnen die Verantwortlichen mit einem monatlichen Zugang von 50 Asylsuchenden in die vorläufige Unterbringung bis Jahresende – geplant waren 13 pro Monat.

Kreis Lörrach. Trotz steigender Zahlen wird der Landkreis Unterkunft-Kapazitäten abbauen und keine neuen Gemeinschaftsunterkünfte (GU) errichten, wie Zimmermann-Fiscella berichtete. Bei der momentanen Prognose sei die Zahl der GU ausreichend, zudem sollen die bestehenden Unterkünfte bis Jahresende von einer Belegung mit viereinhalb auf sieben Quadratmeter pro Bewohner vergrößert werden. In finanzieller Hinsicht rechnen die Verantwortlichen bis Ende 2017 mit der Erstattung der Unterbringungskosten (Stichwort Spitzabrechnung) aus dem Jahr 2015, sagte Zimmermann-Fiscella.

Bewährt habe sich der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung sowie für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), berichtete Thomas Vollbrecht, Leiter des Fachbereichs Aufnahme & Integration, im weiteren Verlauf der Sitzung. Einstimmig wurde dem Kreistag empfohlen, eine unbefristete Versicherung abzuschließen.

Konkret seien bisher elf Schadensfälle gemeldet, von denen acht bereits reguliert worden seien. Die Versicherung für Personen- und Sachschäden wurde für 2500 Menschen für die Dauer von Juli 2016 bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen, die Versicherungsprämie betrug rund 26 000 Euro und die Regulierungssumme 18 870 Euro. Die Schäden ereigneten sich überwiegend aus Unachtsamkeit im Straßenverkehr, wie einer kompletten Auflistung entnommen werden kann. Der kostspieligste Unfall ereignete sich in Basel, wo ein radelnder Flüchtling mit einer Tram kollidierte und einen Sachschaden in Höhe von rund 12 800 Euro verursachte.

Einig waren sich Vollbrecht und die Kreisräte, dass die Versicherung zur Wahrung des sozialen Friedens beigetragen habe, ohne diese wären die Geschädigten auf den Kosten sitzen geblieben. Laut Landrätin Marion Dammann sensibilisiere man die in der Anschlussunterbringung lebenden Flüchtlinge hinsichtlich des Versicherungsschutzes. Der finanzielle Beitrag sei schließlich im Leistungssatz enthalten, zum Abschluss einer Versicherung zwingen könne man aber niemanden, machte sie deutlich.

Positiv wurden auch die im Jahr 2016 mit 150 000 Euro geförderten niederschwelligen Integrationsprojekte des Kreises bewertet. So wurde den Stadtteilelternprojekten von Gabriele Weber (SPD) eine Türöffnerfunktion für Bildungsangebote attestiert.

Von kleinen aber ausbaufähigen Bausteinen sprach Jörg Lutz (SPD). „Jeder investierte Euro ist gut investiertes Geld“, lobte er die im Kreis etablierten Stadtteilelternprojekte.