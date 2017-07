Kreis Lörrach Kein Fake! – Webvideo-Projekt

00:07 U2 begeistern Fans in Berlin

Berlin - Jede Menge Hits, eine berühmter Vorgruppe und Zehntausende Regenjacken: Die irischen Rocker von U2 haben in Berlin ihr einziges Deutschlandkonzert im Rahmen ihrer "The Joshua Tree"-Tour gegeben. Die Musiker um Frontmann Bono spielten im Olympiastadion Titel ihres legendären Albums "The Joshua Tree" sowie Hits wie "One", "Sunday Bloody Sunday" und "Beautiful Day". Die rund 70 000 begeisterten Fans hatten schon die berühmte Vorgruppe der Iren gefeiert: Ex-Oasis-Sänger Noel Gallagher spielte mit seiner Band "Noel Gallagher’s High Flying Birds".