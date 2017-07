Kreis Lörrach Kinder können nicht gut schwimmen

Knapp 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland sind keine sicheren Schwimmer, dies ergab eine kürzlich veröffentliche forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Als sicherer Schwimmer wird bezeichnet, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze (Freischwimmer) erfüllt.

Kreis Lörrach. Wie gut die Menschen im Landkreis Lörrach Schwimmen können, hat Alexander Anlicker bei Eberhard Pernak, Leiter Ausbildung des DLRG-Bezirks Markgräflerland, erfragt.

Die Gruppen des Bezirks steuern pro Mitglied einen sogenannten Wasserrettungseuro (rund 2000 Euro im Jahr) zum ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst der Ortsgruppen Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen bei. Insgesamt entstand im Jahr 2016 nur für den Wasserrettungsdienst ein Aufwand in Höhe von 36 000 Euro. Da die beiden Gruppen Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen sich verpflichtet haben, die Wasserrettung nach dem Rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg zu übernehmen, müssen sie für die Einsatzbereitschaft des Personals und des Materials sorgen. Finanzmittel gibt es ansonsten nur vom Bereichsausschuss beziehungsweise Spenden oder Zuschüsse auf Antrag und nur nach Bewilligung.

Wie ist es denn um die Schwimmfertigkeiten im Landkreis Lörrach bestellt, insbesondere um die der Kinder?

Haben alle Grundschulen auch Zugang zu einem Schwimmbad, oder scheitert der Schwimmunterricht an zu langen Anfahrtswegen?

Wenn Kinder das Schwimmen nicht in der Schule lernen, bleibt nur die Möglichkeit, es in einem Verein wie der DLRG zu lernen. Ihre Schwimmkurse müssten entsprechend voll sein, gibt es lange Wartelisten?

Es wird immer schwieriger, Ehrenamt und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Haben Sie noch genügend Schwimmausbilder? Was brauchen Sie um das Ausbildungsangebot zu erweitern?

Es fehlt also auch an geeigneten Schwimmbädern für die Ausbildung?

Neben der Schwimmausbildung ist der Wasserrettungsdienst die Hauptaufgabe der DLRG. Wo liegen die Einsatzschwerpunkte im Bezirk Markgräflerland beziehungsweise im Landkreis Lörrach?

Sie hatten im vergangenen Jahr einige Einsätze, davon konnte bislang nur einer abgerechnet werden. Wie wird der Wasserrettungsdienst der DLRG finanziert?

Im heimischen Kreis stellt sich die Schwimmfähigkeit der Kinder als nicht gut dar.

Leider gibt es an den Schulen zu wenig oder gar keinen Schwimmunterricht im Landkreis Lörrach. Denn einerseits gibt es viele Schulen, die keine Möglichkeit haben, ein Hallenbad zu nutzen, und andererseits gibt es auch zuwenig Lehrer, die darin ausbilden können.

Im Landkreis (ausgenommen Rheinfelden aber mit Wehr) haben wir mit der Kleinschwimmhalle in Weil fünf Hallenbäder. Diese sind zeitlich mit allen möglichen Programmen von Schwimmvereinen über DLRG und anderen Sportangeboten im Wasser besetzt. Auch die meisten Bäderfachleute bieten Schwimmkurse an. Doch in 80 Prozent der Fälle hören diese Wassergewöhnungs- und bestenfalls Wasserbewältigungskurse mit dem Seepferdchen-Abzeichen auf. Der Hinweis, dass das Erreichen dieses Abzeichens nicht bedeutet, dass das Kind wirklich schwimmen kann, wird oft ignoriert. Die DLRG-Gruppen im Bezirk bieten zwar in fast jeder der acht Gruppen weiterführende Schwimmlernangebote an, aber diese sind zu häufig überlaufen.

Außerdem wirft die fast ganztägliche Betreuung in der Schule auch Probleme zeitlicher Natur auf. Denn oft können die Kinder aus Erschöpfungsgründen oder aber weil sie noch für die Schule Vorbereitungen treffen müssen, nicht noch am Abend an einem Schwimmkurs teilnehmen.

Zunehmend fehlen hierfür auch gute volljährige und erfahrene Ausbilder. Denn zu den frühabendlichen Nutzungszeiten haben die meisten Ausbilder aufgrund beruflicher Verpflichtungen keine Möglichkeit, zu erscheinen. Des Weiteren genügt auch die Wasserfläche nicht, um die meisten potenziellen Schwimmanfänger zu versorgen.

In drei Gruppen wird im Freibad ausgebildet. Meistens handelt es sich hierbei um nicht beheizte Bäder, sodass die Ausbildung zusätzlich vom Wetter beeinflusst wird. Obwohl allgemein die Wassersportaktivitäten, wie beispielsweise Stand-up-Paddling, Kanufahren, Surfen oder Triathlon stark zunehmen, werden immer mehr Schwimmbäder geschlossen oder gar in Spaßbäder umgewandelt. In Spaßbädern ist allenfalls das Baden möglich, nicht aber schwimmen.

Im Bezirk Markgräflerland haben wir zwar 20 Lehrscheininhaber, aber nicht alle sind in der Anfängerschwimmausbildung tätig. Denn unsere satzungsgemäße Aufgabe ist die Wasserrettung und das Verhindern des Ertrinkungstodes. Diese Aufgabe erreichen wir mit den Ausbildungen im Rettungsschwimmen. Die Einsatzschwerpunkte für den Wasserrettungsdienst liegen grob am und im Rhein, im Bereich der Wiese und der Kander.

Zusätzlich sind die Gruppen Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Waldshut-Tiengen in einem Wasserrettungszug zusammengefasst und im Katastrophenschutz eingebunden sowie im Bereich Basel der IG Nord angeschlossen und mit Sicherungs- und Rettungsaufgaben betraut.