Kreis Lörrach Kinder sollen ihre Herkunft kennen

Von Adrian Steineck

Wenn Frauen in schwierigen Lebensumständen ein Kind bekommen, haben sie mit der vertraulichen Geburt und der Babyklappe verschiedene Möglichkeiten, den Nachwuchs in fremde Obhut zu geben. Der Bundesverband Pro Familia hat jüngst eine Abschaffung der Babyklappe, wie es sie auch beim St. Elisabethen-Krankenhaus (Eli) in Lörrach gibt, gefordert und begründet dies unter anderem damit, dass diese dazu animiere, Neugeborene wegzugeben.

Kreis Lörrach. Nur bei der sogenannten vertraulichen Geburt sei die medizinische Versorgung für Mutter und Kind gewährleistet, sagt Annette Joggerst, eine von fünf Schwangerenberaterinnen bei Pro Familia in Freiburg, im Gespräch mit unserer Zeitung. Zugleich biete die vertrauliche Geburt anders als das Ablegen eines Neugeborenen in der Babyklappe die Chance, dass ein Kind später etwas über seine Herkunft erfährt, denn ab dem 16. Lebensjahr hat es darauf einen gesetzlichen Anspruch.

Zugleich steht für Joggerst und ihre Kolleginnen fest: „Eine vertrauliche Geburt ist für viele Frauen die letzte Lösung.“ Bei dieser Vorgehensweise wird eine werdende Mutter vor und nach der Geburt beraten und begleitet und hinterlässt ihre persönlichen Daten in einem Umschlag, der an das Bundesamt für Familie geschickt und dort verwahrt wird.

Diese Möglichkeit gibt es seit Mai 2014, als das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere in Kraft trat. Im Landkreis Lörrach habe es nach Auskunft von Pro Familie im vergangenen Jahr zwei, in diesem Jahr bisher eine vertrauliche Geburt gegeben.

Schwester Anemunda Zeh, Oberin der Vinzentinerinnen am St. Elisabethen-Krankenhaus, sieht keinen Beleg dafür, dass die Babyklappe zum Weggeben eines Säuglings animiere. „Seit dem Jahr 2008 gibt es hier in Lörrach die Babyklappe, seitdem lagen fünf Neugeborene darin“, sagt sie auf Nachfrage. Zugleich stehe es jeder Frau frei, am Eli die Möglichkeit der vertraulichen Geburt zu wählen. „Es ist unsere Pflicht, für die Menschen da zu sein, und wir werden niemals eine Frau wegschicken“, macht die Oberin deutlich.

Das Nebeneinander von vertraulicher Geburt und Babyklappe soll in Lörrach weiter erhalten bleiben. „Die Bundesregierung bekennt sich zur Babyklappe“, sagt Schwester Anemunda mit Blick auf die Gesetzeslage und betont: „Ich habe Hochachtung vor jeder Frau, welche bei uns eine der beiden Möglichkeiten gewählt hat, denn diese Entscheidung ist bestimmt für keinen Menschen leicht.“