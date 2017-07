Kreis Lörrach Kleine und feine Bauten begeistern die Jury

Kreis Lörrach (wer). Architekten tragen dazu bei, Stadt und Gesellschaft weiterzuentwickeln und die Zukunft zu gestalten, wie Frank Hovenbitzer, Hochrhein-Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten (BDA) im Rahmen der Vergabe der Hugo-Häring-Auszeichnung im Lörracher Sparkassenforum am Montagabend sagte.

Die insgesamt acht prämierten Bauwerke – ­darunter sind Wohn- und Geschäftshäuser sowie Bildungseinrichtungen – in den Kreisen Lörrach und Waldshut haben die Vorauswahl zum Hugo-Häring-Landespreis gemeistert, der als bedeutendster baden-württembergischer Architekturpreis seit 1969 im Abstand von drei Jahren vom BDA Baden-Württemberg an Architekten und Bauherren für ihr gemeinsames Werk vergeben wird (wir berichteten).

Am Hochrhein, dessen Infrastruktur nicht durch Hochschulstandorte, Großunternehmen oder überregionale Verwaltungs- und Kulturinstitutionen geprägt sei, würden es in der Regel gerade die kleinen und feinen Bauten sein, die auffallen, betonte Hovenbitzer vor Architekten, Bauherren und der interessierten Öffentlichkeit. „Auf dieser Ebene haben die Landkreise seit Jahrzehnten eine Baukultur und Architektenqualität entwickelt, die für vergleichbare regionale Räume und Städte dieser Größe beispiellos ist“, lobte der Vorsitzende. Kontinuierlich würden Bauten auf höchstem Niveau entstehen. Dass hierbei auch die Banken eine prominente Rolle spielen, ergänzte Hausherr André Marker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, in seinem Grußwort. „Bauen geschieht stets im Zusammenspiel verschiedener Akteure, zu denen auch die Banken zählen“,

Zum Nachdenken regte Lörrachs Bürgermeister Michael Wilke an: Wohnraum sei knapp, daher gehe die Lerchenstadt in die Offensive und plane neue Wohnungen. Gebaut werden soll schnell, kostengünstig und dicht, ohne eine gute Wohnqualität und den Ressourcenverbrauch aus den Augen zu verlieren, formulierte Wilke Anforderungen an modernes und zeitgemäßes Bauen.

Festredner des Abends war Ben Kauffmann, Architekt aus Ostfildern, ehemaliger BDA-Landesvorsitzender und zugleich Vorsitzender der Jury für den Hugo-Häring-Preis 2017. „Der BDA versteht sich als Anwalt der gebauten Umwelt“, meinte Kauffamann. Das Feld dürfe man jedenfalls nicht den Investoren überlassen, sprach er sich für nachhaltiges und qualitativ-hochwertiges Bauen aus.

Alle eingereichten Bauten werden bis Freitag, 28. Juli, in der Kundenhalle der Sparkasse ausgestellt. Insgesamt wurden 29 Bauten zum Auszeichnungsverfahren 2017 eingereicht. Die Jury setzte sich zusammen aus drei BDA-Architekten, einem Journalisten und einer Person des öffentlichen Lebens.

n Weitere Informationen: Mit dem Namen Hugo Häring bekennt sich der BDA zur Tradition des „neuen Bauens“ und der „modernen Architektur.“ Namenspate ist der 1882 in Biberach geborene Architekt, der sich gleichermaßen gegen abstrakte Formgesetze wie auch gegen eine subjektive Architekturauffassung gestellt hatte. Prämiert wurden die IHK Schopfheim, das Haus Sonne in Lörrach, der Rheinfelder Schulcampus, das Wohnhochhaus Weitblick, zwei weitere Wohnhäuser in Lörrach, das Mehrfamilienhaus Gutshof Gässle in Efringen-Kirchen und eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung in Rheinfelden-Herten.