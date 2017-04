Kreis Lörrach Kreis stärkt Jugendfonds

Nachrichten-Ticker

14:47 Terrormiliz IS reklamiert Anschläge in Ägypten für sich

Kairo - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die Anschläge in Ägypten für sich reklamiert. Die Explosionen in Tanta und Alexandria mit Dutzenden Toten seien von den Dschihadisten verursacht worden, berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Die Mitteilung konnte zunächst nicht unabhängig auf Echtheit untersucht werden.

14:00 Bundesregierung verurteilt Anschlag auf Kirche in Ägypten

Berlin - Die Bundesregierung hat den Terroranschlag in einer christlich-koptischen Kirche in Ägypten verurteilt. "Wir trauern mit #Kopten + allen Ägyptern um die Opfer des Anschlags an diesem Palmsonntag", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert. Innenminister Thomas de Maizière teilte mit, sein tiefes Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen, seine Wut den Tätern. Er rief zu einem gemeinsamen Kampf gegen den Terror über die Grenzen von Ländern und Kontinenten hinweg auf. Bei dem Anschlag waren mindestens 25 Menschen getötet worden. Niemand bekannte sich zu der Tat.

13:52 Todesopfer von Stockholm identifiziert - Terrorverdacht gegen Usbeken

Stockholm - Der nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat den schwedischen Behörden zufolge Sympathien für "extreme Organisationen" gezeigt, darunter die Terrormiliz IS. Das sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler vermuten, dass der Usbeke am Freitag einen Lkw in einer Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gesteuert hatte. Die Beweislage habe sich verstärkt. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag waren vier Menschen getötet worden, 15 wurden verletzt. Zwei der Toten stammten den Behörden zufolge aus Schweden, die anderen aus Großbritannien und Belgien.

13:21 Schwedens Polizei sucht Hintermänner - Mehrere Personen in Gewahrsam

Stockholm - Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm sucht die Polizei weiter nach möglichen Helfern des mutmaßlichen Attentäters. "Ungefähr fünf" Personen halte man derzeit fest, sagte ein Sprecher von der Stockholmer Polizei. Etwa 500 Menschen habe man befragt. Am Freitag war ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren, vier Menschen starben. Die Polizei hat einen 39-jährigen Usbeken festgenommen, der unter Terror- und Mordverdacht steht. Die Beweislage habe sich verstärkt, und die Ermittlungen liefen sehr gut.

12:48 Netanjahu fordert Entfernung aller Chemiewaffen aus Syrien

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Weltgemeinschaft aufgefordert, alle chemischen Kampfstoffe in Syrien zu beseitigen. Es bestehe eine internationale Verpflichtung aus dem Jahre 2013, alle Chemiewaffen aus Syrien zu entfernen - aber wie man gesehen habe, sei das noch nicht passiert, sagte er. Er bezog sich dabei auf einen mutmaßlichen Giftgas-Anschlag auf das syrische Chan Scheichun, bei dem mehr als 80 Menschen getötet worden waren. Syriens Regierung bestreitet, toxische Kampfstoffe eingesetzt zu haben.