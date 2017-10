Kreis Lörrach Kunstaustausch zwischen den Landkreisen

Schliengen. Mit einer Sonderausstellung in den Räumen von Schloss Bürgeln in Schliengen geht der Kunstaustausch zwischen den Partnerlandkreisen Lörrach und Zwickau in die nächste Runde. Zum ersten Mal stellt eine Künstlergruppe aus dem Landkreis Zwickau in der Regio aus. Die Vernissage findet am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Die drei Künstler Ramona Markstein, Tilmann Röhner und Jürgen Szajny präsentieren einen Querschnitt aktueller Stile und künstlerischer Medien aus dem südwestlichen Sachsen, insbesondere aus dem Landkreis Zwickau. Schwerpunkte der Ausstellung sind Malerei und Grafik.

Die Ausstellung ist bis zum 5. November zu besichtigen und im Rahmen der Schlossführungen zugänglich. Zusätzlich gibt es drei Sonntagstermine, an denen Besucher freien Eintritt haben und Erläuterungen zur Ausstellung erhalten: am 22. Oktober, von 12.30 bis 14 Uhr sowie am 29. Oktober und 5. November, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr. Die Zusatzöffnungen werden durch den Verein Bildende Kunst (VBK) Lörrach begleitet. n Mehr Informationen unter Tel. 07621/410 80 10 oder 410 14 30