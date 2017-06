Kreis Lörrach Labor für europäische Integration

Von Adrian Steineck

Breit war die Palette der Themen, die der Oberrheinrat bei seiner gestrigen Plenarsitzung aufs Tapet brachte. Vom Umweltschutz bis zu Rettungseinsätzen über Grenzen hinweg reicht das Spektrum, welches das trinationale Gremium im 20. Jahr seines Bestehens beschäftigt.

Kreis Lörrach. Der Oberrhein ist das Labor für europäische Integration, sagte der Präsident des Oberrheinrats, Jo­sha Frey, gestern. Das bringe die Region mit sich. „Wenn es Probleme gibt, spüren wir das hier als Erste.“

Weltpolitik hält Einzug

Wie engagiert und doch sachlich die Mitglieder des Oberrheinrats, dem Kommunalpolitiker wie Oberbürgermeister und Landräte angehören, diskutieren, wurde im Verlauf der zweieinhalbstündigen Sitzung im Landratsamt Lörrach deutlich. Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Württemberg, ging auf die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. Für die Kooperation mit Frankreich werde das Land Baden-Württemberg im Frühjahr 2018 eine Konzeption entwickeln, wie es diese für die Zusammenarbeit mit der Schweiz schon seit Längerem gibt.

Immer wieder hielt die Weltpolitik Einzug in die Sitzung. So bezeichnete Erler die Wahl von Emmanuel Macron zum Staatspräsidenten Frankreichs als „Verschnaufpause für Europa“. Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl am vergangenen Freitag erinnere zudem an die Bedeutung der deutsch-französischen Achse für den Frieden in Europa.

Schädlinge bekämpfen

Auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von sogenannten invasiven Tieren, also Arten, die hier eigentlich nicht heimisch sind, gingen Kirsten Köppler vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg und Bruno Mathieu von der Medizinischen Fakultät Straßburg am Beispiel der Kirschessigfliege und der asiatischen Tigermücke ein, die beide Gefahren für die heimische Landwirtschaft mit sich brächten. „Schädlinge machen an Ländergrenzen nicht halt“, sagte Köppler. Die Annahme einer Resolution zum Thema Schädlingsbekämpfung erfolgte einstimmig.

Rettungseinsätze planen

Markus Lapp, Geschäftsführer im DRK-Kreiserband Lörrach und Mitglied der regionalen AG „Trinat“, warb für eine stärkere Vernetzung der Rettungskräfte im Departement Oberrhein, der Schweiz und dem Landkreis Lörrach. Auch hierfür wurde eine Resolution verabschiedet.

Der Oberrheinrat arbeitet eng mit der Oberrheinkonferenz zusammen und legt ihr seine Resolutionen vor, wie Ratspräsident Frey, sein Schweizer Kollege Christian von Wartburg und Frédéric Pfliegersdörfer aus Frankreich erklärten. Die Oberrheinkonferenz prüft dann als Exekutive, was sich umsetzen lässt, und sucht den Austausch mit den Entscheidungsträgern. Als Beispiel nannte von Wartburg die 2007 angenommene Resolution zur einheitlichen Telekommunikation am Oberrhein, die nun von der EU mit der Abschaffung der Roaminggebühren umgesetzt worden sei.

Der Oberrheinrat umfasst die vier Kommissionen Verkehr-Raumordnung, Wirtschaft-Arbeitsmarkt-Gesundheit, Kultur-Jugend-Ausbildung und Landwirtschaft-Umwelt-Klima-Energie.