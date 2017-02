Kreis Lörrach. In einem offenen Brief an Landrätin Marion Dammann, nahmen die Bürgermeister des Sprengels Markgräflerland gestern Stellung zum Standort des neuen Zentralklinikums des Landkreises Lörrach.

„Unserer Auffassung nach darf diese Entscheidung nur an rein faktischen Gesichtspunkten ausgerichtet werden. Es geht um nicht viel Weniger, als eine vitale Frage der Grund- und Notfallversorgung der Landkreisbevölkerung auf Jahrzehnte hinaus festzulegen. Insofern würden es die Sprengelmitglieder begrüßen, wenn das Zentralklinikum am Standort Lörrach verwirklicht würde.

Dreh- und Angelpunkt unserer Überlegungen sind die Kriterien der Lage und Erreichbarkeit für die Mehrzahl der Landkreisbewohner, die nun mal für die Kommunen im Markgräflerland von Schliengen bis Efringen-Kirchen ausschlaggebend ist.

Die direkte Anbindung des Standorts Lörrach an die wichtigen Verkehrsadern A 98 und B 317 sowie an das regionale Busnetz des Landkreises und die Lage direkt an der S-Bahn-Linie sichern die medizinische Grund- und Notfallversorgung der Landkreisbevölkerung insgesamt und verbindet den städtischen Raum mit dem ländlichen Raum, so auch die Kommunen des nördlichen Markgräflerlands. Der Standort für das neue Zentralklinikum im Entenbad überzeugt uns aufgrund der idealen Lage im Raum und der Zentralität für den gesamten Landkreis“, heißt es in dem Schreiben.

Zu den Unterzeichnern gehören die Bürgermeister Philipp Schmid (Efringen-Kirchen), Werner Bundschuh (Schliengen), Christian Renkert (Kandern), Andreas Schneucker (Binzen), Manfred Merstetter (Eimeldingen), Gerd Schweinlin (Malsburg-Marzell) und Daniela Meier (Rümmingen).