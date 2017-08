Kreis Lörrach Landschaftspflege mit Messer und Gabel

Kreis Lörrach. Hochschwarzwald Tourismus, das Naturschutzzentrum Südschwarzwald und der Naturpark Südschwarzwald laden für Sonntag, 3. September, von 10 bis 17 Uhr zum Naturpark-Markt Feldberg ein. In entspannter Atmosphäre können regionale Produkte entdeckt und Kontakte zu den Anbietern geknüpft werden, wie die Organisatoren mitteilen. Gleichzeitig ist im Haus der Natur Tag der offenen Tür, und vielfältige Umweltbildungsangebote garantieren ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Die Naturpark-Märkte sind mit ihrem vielfältigen Programm rund um regionale Produkte, kulinarische Genüsse und Handwerk viel mehr als gewöhnliche Bauernmärkte. Im Mittelpunkt steht das reichhaltige Angebot an Erzeugnissen aus der Region: ob köstliche Konfitüren, Säfte von Streuobstwiesen der Region oder selbst hergestellte Kräutersirups. Man kann sich direkt bei den Erzeugern über die Produkte und deren Herstellung informieren und erhält so nicht zuletzt Einblick in wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald. Daneben führen heimische Handwerker wie Weber oder Bür­stenmacher ihre traditionelle Kunst vor. Zielsetzung der Naturpark-Märkte ist die Unterstützung der bäuerlichen Betriebe und des traditionellen Handwerks im Südschwarzwald durch Regionalvermarktung.

Beim Feldberger Naturpark-Markt sorgt zudem das Zusammentreffen von Alphornbläsern aus ganz Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Frankreich für musikalische Unterhaltung. Durch vielfältige Umweltbildungsangebote ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm garantiert, bei dem sich Jung und Alt auf die Spuren von Wolf, Luchs, Auerhahn, Biber & Co. begeben können.

Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens, das bereits Ende vergangenen Jahres in offiziellem Rahmen gefeiert wurde, öffnet das Haus der Natur am Markttag seine Türen und bietet einen kostenlosen Eintritt in die Ausstellungen. Auch die Teammitglieder der Naturpark-Geschäftsstelle und des Naturschutzzentrums stellen ihre Arbeit vor und freuen sich über viele interessierte Gäste, heißt es in der Mitteilung von gestern.n Besucher werden gebeten, die Parkplätze im Parkhaus Feldberg beziehungsweise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Sämtliche Termine des Jahres 2017 finden Interessierte auf der Naturpark-Website unter www.naturpark-maerkte.de.