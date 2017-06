Kreis Lörrach Laugenherzen für guten Zweck

Lörrach (lu). Mit einem Glückwunsch dafür, dass „ihr euch durchgekämpft und die Berufsschule geschafft habt“, verabschiedete Edelgard Kuhnke, Abteilungsleiterin Nahrung an der Gewerbeschule Lörrach, in einer kleinen Feierstunde 40 Schüler in den Berufen, Bäcker, Konditor und Fleischer sowie im Beruf Fachverkäufer in diesen Bereichen. Weil zum Teil noch mündliche Prüfungen für den jeweiligen Hauptschulabschluss ausstehen, wurden die entsprechenden Gesellenbriefe noch nicht ausgehändigt. Insgesamt wurde acht Mal ein Lob verteilt, zudem gab es dreimal einen Preis (wir berichten noch).

Neun Schüler haben die Prüfung nicht bestanden. „Alles in allem war es aber ein guter Jahrgang“, bescheinigte Kuhnke. „Und was jetzt kommt, das liegt in euren Händen“, ermunterte die Abteilungsleiterin die erfolgreichen Berufsschüler, mit ebensolchem Elan in den Beruf zu starten wie er zuletzt in der Schule gezeigt worden sei. Ein Gesellenbrief biete eine gute Chance, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Vorbildliches Engagement

Die kleine Feier nutzte Werner Eiche, Klassenlehrer der H3BA und Vorsitzender des Fördervereins der Gewerbeschule, zu einer besonderen Ehrung. Erstmals verlieh der vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufene Förderverein den Sozialpreis. Bekommen haben ihn sieben Schüler der Klasse H3BA für ihr Engagement. Als vor rund eineinhalb Jahren eine Mitschülerin Suizid beging, hatten sie spontan eine Hilfsaktion initiiert. Durch den Verkauf von Laugenherzen, das Lieblingsgebäck dieser Mitschülerin, kam ein Erlös von 300 Euro zusammen. Und dieses Geld spendeten sie dann der verzweifelten Mutter der Schülerin. „Dies war zwar nur eine kleine finanzielle Unterstützung, dafür aber eine mit großer Tragweite“, stellte Eiche fest. „Wir hoffen natürlich, diesen Preis künftig nicht nur bei traurigen Anlässen zu verleihen“, sagte der Vorsitzende. Der Sozialpreis ist mit 250 Euro dotiert. „Die Klasse will demnächst mit dem Geld etwas gemeinsam unternehmen“, legte Eiche dar.