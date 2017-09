Kreis Lörrach Lebensfreude trotz Demenz

Kreis Lörrach (ads). Bundesweit leben nach Zahlen der Deutschen Alzheimergesellschaft derzeit knapp 1,6 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Schätzungen zufolge wird sich diese Zahl bis zum Jahr 2030 verdoppelt haben. Auf die Bedürfnisse Betroffener aufmerksam machen und zugleich aufzeigen, dass es ein lebenswertes Leben mit Demenz gibt, das ist die Intention der Veranstaltungsreihe „Leben mit Demenz“, die vom 25. September bis 22. Oktober zum dritten Mal im Landkreis stattfindet.

Insgesamt 20 Veranstaltungen werden in diesem Zeitraum angeboten, die sich sowohl an demenzkranke Menschen selbst als auch an ihre Angehörigen richten. „Wir wollen das Thema gezielt in die Öffentlichkeit bringen“, umriss Patrick Ball vom Seniorenzentrum St. Fridolin in Lörrach-Stetten beim gestrigen Pressegespräch das Anliegen der Reihe.

Besonders freute sich Ball darüber, dass anders als bei den beiden bisherigen Auflagen, als sich die Veranstaltungen auf den Bereich von Lörrach bis Schopfheim konzentrierten, diesmal der gesamte Landkreis mit im Boot ist. Von Efringen-Kirchen über Rheinfelden bis nach Zell im Wiesental und Schönau beteiligen sich Organisationen und Anbieter, die im Bereich Demenz tätig sind.

Bereits die Auftaktveranstaltung habe es so noch nicht gegeben. Am Montag, 25. September, informiert der Caritasverband Lörrach in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) über die „Erste Hilfe bei Demenzkranken“.

Einige der diesjährigen Themen kamen schon in den vergangenen Jahren zur Sprache. „Die medizinischen Grundlagen sollten immer dabei sein“, sagte Monika Bringe von der Diakoniestation Schopfheim. Aber stärker als bei den bisherigen Auflagen würden diesmal Randgebiete des Lebens mit Demenz beleuchtet. Als Beispiel nannte Bringe einen Vortrag zur Begleitung demenziell erkrankter Menschen mit ätherischen Ölen (19. Oktober, Seniorenzentrum Efringen-Kirchen). Auch Demenzkranke selbst kommen zu Wort, etwa bei der Lesung „Mein Tanz mit der Demenz“, die am 13. Oktober in der Volkshochschule Schopfheim stattfindet.

Der Projektgruppe, welche die Veranstaltungsreihe organisiert und aus dem Runden Tisch Demenz hervorgegangen ist, gehören neben Bringe und Ball auch Graziella Scholer von der Caritas und Romy Röthe von den Kreiskliniken an. Die Broschüren mit dem Programm liegen im gesamten Landkreis aus.