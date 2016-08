Kreis Lörrach. Der Landfrauenbezirk Lörrach kann auf eine 50-jähriges Geschichte zurückblicken. Das Jubiläum wird am Sonntag, 4. September, mit einem Aktionstag in der Sommerhalle in Schwörstadt-Dossenbach begangen. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach präsentieren sich acht Ortsvereine und der Bäuerinnen-Info-Treff mit verschiedenen Aktionen. Die Gründung des Landfrauenbezirks Lörrach erfolgte am 28. September 1965. Das Einzuggebiet reichte vom Oberen Wiesental bis nach Schliengen. Fast alle Mitglieder waren Bäuerinnen und die Weiterbildungsangebote entsprachen dem damaligen Berufsbild: Schlachtkurse für die Haus-schlachtungen, gute Vorratshaltung, Nähkurse oder das Anlegen eines Bauerngartens waren vielbesuchte Kursangebote. Bis die Geschäftsführung des Landfrauenbezirks in Eigenverantwortung lag, übernahm zu Beginn das Landwirtschaftsamt die Verwaltung. 1990 gründeten die Frauen des Oberen Wiesentals ihren eigenen Bezirk. Im Jahr 2000 wurde der Bäuerinnen-Info-Treff gegründet, um berufsspezifische Weiterbildungen für Frauen aus der Landwirtschaft zu ermöglichen. Mit dem Rückgang der bäuerlichen Betriebe und dem Wandel im ländlichen Raum veränderte sich auch das Bildungsangebot der Landfrauen. Kurse über Rhetorik, Kindererziehung und Buchführung wurden angeboten, ebenso Gymnastik- Bastel- oder Computerkurse. „Immer mehr Frauen auch außerhalb der Landwirtschaft fanden und finden den Weg zu uns“, erklärt Gerda Müller. Mit den vielfältigen Angeboten bemühe sich der Verband, die Lebensqualität auf dem Land zu erhalten und zu verbessern, und durch intensive Dialoge zwischen Verbraucherinnen und Erzeugerinnen die heimische Landwirtschaft zu fördern. Mit seinen acht Ortsvereinen und seinen mehr als 900 Mitgliedern ist der Landfrauenbezirk Lörrach dabei eingebunden in das Netzwerk des Landfrauenverbandes Südbaden, der wiederum Mitglied ist im Deutschen Landfrauenverband.