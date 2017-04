Kreis Lörrach Leukämie: Typisierung an Gewerbeschule

Kreis Lörrach. Noch immer lässt sich für jeden fünften an Leukämie Erkrankten in Deutschland kein passender Spender finden. Damit dies nicht so bleibt, engagieren sich auch immer mehr öffentliche Einrichtungen, indem sie Informationsveranstaltungen und Typisierungsaktionen durchführen.

Bekir Kocaker, Lehrer der Gewerbeschule Lörrach, organisierte mit Schülern des Berufskollegs für Informations- und Kommunikationstechnik kürzlich eine solche Informationsveranstaltung mit anschließender Registrierung. Dadurch konnten insgesamt 174 Proben zur Typisierung weitergeleitet werden, wie die Schule gestern mitteilte.

Für viele der 600 Teilnehmer waren die Informationen zu Blutkrebs, zu den Typisierungsarten und zum Ablauf einer Knochenmarkspende neu. Anwesende Spender berichteten über ihre Erfahrungen und die große Dankbarkeit der Menschen, denen dadurch das Leben gerettet werden konnte, heißt es in einer Mitteilung. „Insgesamt war der Aktionstag ein großer Erfolg und sicherlich nicht die letzte Typisierung an der Gewerbeschule Lörrach für die DKMS“, wie die Schulleiterin der Gewerbeschule, Stefanie Froescheis, feststellte. Sie dankte den Schülern sowie den Lehrkräften, die sofort zur einer Registrierung bereit waren. Sie würdigte auch die Bargeldspende von Schülern für die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) in Höhe von 200 Euro.