Das feuchte Wetter in der ersten Jahreshälfte hat rund 15 Prozent der Obst- und Gemüseernte zerstört. Die Direktvermarkter aus dem Landkreis zogen Bilanz und erwarten jetzt eine gute Apfel- und Birnenernte Von Dominik Vorhölter Kreis Lörrach. Wenn die Bienen die Blüten nicht bestäuben wollen, helfen auch keine Pflanzenschutzmittel mehr. Dieses Problem beobachteten die Obst- und Gemüsebauer im Landkreis Lörrach in der ersten Jahreshälfte. „Aufgrund der hohen Feuchtigkeit wurden zudem die Schutzmittel von den Pflanzen abgewaschen“, resümierte Andreas Schopferer, Betreiber des gleichnamigen Obst- und Gemüsehofes während der Versammlung der Direktvermarkter des Landkreises in der Gärtnerei Jürgen Reinhardt in Fischingen. Besonders die Obstbauern im Kandertal litten unter dem niederschlagsreichen Wetter im Mai und im Juni. Wegen der hohen Feuchtigkeit sind weniger Bienen geflogen, zudem hat das Wasser Flurschäden an den Obstbäumen hinterlassen, die nach wie vor zu spüren seien, berichtete Klaus Nasilowski, Obstbauberater vom Landratsamt Lörrach am Donnerstagabend. Der Landkreis hat ein Umweltbeihilfeprogramm aufgelegt, das die Landwirte bei mehr als 30 Prozent Ernteausfall unterstützen und ihnen die Schadenssumme erstatten soll. Davon seien zehn Fälle gerade noch in der Bearbeitung, informierte Nasilowski. Am härtesten waren die Kirschernte sowie der Weinbau von der dauernden Feuchtigkeit betroffen, auch die Brokkoliernte fiel gering aus. „Aufgrund der Nässe hatten wir dieses Jahr einen hohen Pilzdruck in den Reben“, erklärte Schopferer. Er wies darauf hin, dass nicht nur die Wetterbedingungen hart waren, sondern es auch immer schwieriger werde, angesichts steigender Betriebs- und Lohnkosten als Direktvermarkter zu wirtschaften. Dabei beklagten er und seine Kollegen sich nicht über mangelnden Absatz. „Trotz der Ernteausfälle können wir uns nicht beschweren, wir haben mehr Kunden als vor fünf Jahren“, bilanzierte Michael Lang, Obst- und Gemüsebauer aus Wintersweiler. Die Direktvermarkter blicken nun der Apfel- Birnen- und Karottenernte entgegen. „Wir erwarten eine durchschnittlich gute Ernte“, teilte Schopferer mit. Bezüglich der Kartoffelernte fällt die Prognose der Landwirte weniger positiv aus, denn nach wie vor sind die Böden mit Wasser vollgesogen, das die Wurzeln schädigt.