Kreis Lörrach Maßnahmen greifen nicht über Nacht

Von Michael Werndorff

Mit der Sozialstrategie, die der Kreis vor fünf Jahren auf den Weg brachte, sieht er sich auf dem richtigen Weg. Es gebe gute Entwicklungen, aber auch noch Bereiche, die nachjustiert werden müssen, wie Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella jüngst im Sozialausschuss berichtete.

Kreis Lörrach. Bei den Sozialhilfenettoausgaben lag der Kreis im Vergleich mit anderen Landkreisen in Baden-Württemberg im Jahr 2011 an viertletzter Stelle, dann erfolgte eine Verbesserung um 15 Plätze bis zum Jahr 2014. Ein Jahr später belegte der heimische Kreis schon den zehnten Platz, bilanzierte Zimmermann-Fiscella. Sie machte darauf aufmerksam, dass sich der Kreis Lörrach, in dem rund die Hälfte der Bevölkerung in Städten lebt, mit seinen Sozialdaten weg vom Schnitt aller Stadt- und Landkreise hin zu jenen der Landkreise bewege. Zum Hintergrund: Stadtkreise haben für gewöhnlich eine höhere Sozialbelastung.

Die Faktoren, die negativ zu Buche schlagen, seien weiterhin eine hohe Zahl an Transferleistungen, sehr hohe Mieten, Sucht und Kriminalität aufgrund der Grenzlage und relativ niedrige Renten – ­Grenzgänger sind nicht Teil der Statistik. Mitte vergangenen Jahres lag die Rentenhöhe pro Person 113 Euro unter dem Landesschnitt, was auch Auswirkungen auf die Hilfe zur Pflege hätte, so Zimmermann-Fiscella weiter.

Insgesamt befinde sich der Kreis mit den im Rahmen der Sozialstrategie angestoßenen 25 Projekten aber auf einem guten Weg, bilanzierte die Sozialdezernentin. „Es gibt aber keinen Grund nachzulassen, die Probleme sind weiterhin vorhanden“, machte sie deutlich.

Acht Maßnahmen waren so erfolgreich, dass sie ins laufende Geschäft übernommen werden konnten und dauerhaft zur Verfügung stehen, weitere acht Maßnahmen laufen noch als Projekt und werden – sofern notwendig – in ihrer Umsetzung laufend angepasst. Allerdings gibt es auch Projekte, die man nicht weiterführt, wie etwa die Schaffung einer „betreuenden Stelle Dritter Arbeitsmarkt“. Von Seiten des Jobcenters wird die betroffene Personengruppe als mit psychischen Problemen oder Suchtproblemen belastet und wenig leistungsstabil beschrieben. Wichtig für die Personengruppe sei es, eine tagesstrukturierende Teilhabemöglichkeit zu schaffen, sagte die Dezernentin. Geschehen soll dies im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement. Hier will der Kreis abwarten, wie sich die Arbeit mit den Fallmanagern entwickelt. Diese identifizieren Personen, die für eine solche ehrenamtliche Tätigkeit in Frage kommen.

„Die Wirkungsziele werden stets geprüft“, kommentierte Landrätin Marion Dammann die Aussage von CDU-Kreisrat Alexander Braun, der deutliche Verbesserungen für den Kreis erkennt, aber auch noch Luft nach oben sieht. Laut Dam­mann gehe es nun darum, gezielt Maßnahmen mit der größten Wirkung zu fördern.

Handlungsbedarf besteht unter anderem bei jungen Menschen ohne Ausbildung und Schulabschluss, ein Bereich, der aufgrund der Zugänge bei Flüchtlingen eine steigende Tendenz aufweist. „Wenn wir diese Gruppe nicht erreichen, dann wird es teuer“, machte Zimmermann-Fiscella deutlich. Zwar habe der Kreis bei den Maßnahmen den Landesschnitt erreicht, „bei den Schulabschlüssen sind wir aber noch nicht am Ziel“, sagte die Landrätin.