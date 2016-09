Kreis Lörrach. Anlässlich des heutigen Welt-Alzheimertags hat die AOK Baden-Württemberg für den heimischen Landkreis aktuelle Zahlen erhoben. Somit zählte die Krankenkasse im Beitragsjahr 2014 1267 behandlungsrelevante Demenzerkrankungen bei ihren Versicherten im Dreiländereck, heißt es in einer Mitteilung. „Das ist seit 2008 der höchste Wert“, sagt AOK-Gesundheitsexperte Marco Pollinger. Diese Zahlen sind für die AOK-Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee Grund genug, auch in diesem Jahr wieder an der Projektwoche „Leben mit Demenz“ in Lörrach aktiv teilzunehmen, teilt die AOK mit. Typische Krankheitszeichen sind laut der AOK eine fortschreitende Störung des Gedächtnisses, auch des Langzeitgedächtnisses, der Konzentrationsfähigkeit sowie des räumlichen und zeitlichen Orientierungsvermögens. Hinzu kommen Sprachschwierigkeiten und Verhaltensänderungen. An Demenz Erkrankte können ungewohnt ängstlich, misstrauisch, passiv oder auch aggressiv werden. „Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem ein erhöhter Cholesterinspiegel, Rauchen, Diabetes, Depression und wenig soziale Kontakte“, erklärt Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg. Gleichzeitig warnt sie vor einer vorschnellen Diagnose: „Demenz sollte erst festgestellt werden, wenn andere Ursachen unwahrscheinlich sind und die Symptome länger als ein halbes Jahr andauern.“ Sie rät, bei der Behandlung die Selbstständigkeit der Betroffenen zu achten und auch die Angehörigen in den Behandlungsprozess mit einzubeziehen. Mit einer Yoga-Stunde am Donnerstag, 29. September, will die AOK Angehörigen Ruhe und Entspannung bieten. Sie findet in der Lörracher Geschäftstelle in der Baumgartnerstraße 7 um 13.30 Uhr statt. Anmeldung unter 07621 19217 oder per E-Mail unter mandy.saenger@bw.aok.de.