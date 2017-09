Kreis Lörrach Mehr Lehrer und mehr Polizei

Kreis Lörrach. Die Eckpunkte für den kommenden Doppelhaushalt des Landes Baden-Württemberg sind gesetzt. In Stuttgart haben sich die Abgeordneten von Grünen und CDU auf die Schwerpunkte verständigt.

Dazu erklärt der Lörracher Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey in einer Mitteilung von gestern: „Wir bringen mehr Lehrer in den Unterricht. Wir bringen mehr Polizisten auf die Straße. Und wir ergreifen Maßnahmen für den Erhalt unserer Natur.“

Viel Geld fließe in die Bildung: „In starke Grundschulen, eine gelungene Inklusion an unseren Schulen, in erfolgreiche Ganztagsschulen, in das Zukunftsfach Informatik und in die weitere Entwicklung der Kinder- und Familienzentren“, lässt sich der Lörracher Landtagsabgeordnete zitieren.

Angesichts steigender Schülerzahlen in Baden-Württemberg habe die Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann beschlossen, keine Lehrerstellen abzubauen. „Vom Stopp des Abbaus von Lehrerstellen profitieren alle Schularten“, sagt Frey.

Die Regierungskoalition von Grünen und CDU habe bei den Beratungen zur Finanzierung der Bildungspolitik ein klares Einvernehmen, legt Frey weiter dar. „Bei dem Ziel, mehr Qualität in die Bildung zu bringen, kommen wir auch inhaltlich gut voran“, ergänzt der Landtagsabgeordnete. Weitere Fragen der frühkindlichen Bildung und der Nachmittagsbetreuung an den Schulen werde die Koalition im Herbst konkretisieren.

Nachhaltigkeit sei den Grünen in der Wirtschafts- und Umweltpolitik, aber auch in der Finanzpolitik wichtig. Daher werde die Landesregierung im Doppelhaushalt keine neuen Schulden machen, auf Steuererhöhungen verzichten und mit mindestens 200 Millionen Euro in die Tilgung von Kreditmarktschulden einsteigen.

Der Schutz der Kulturlandschaften in Baden-Württemberg, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten, sowie der Erhalt der biologischen Vielfalt hätten laut Mitteilung einen hohen Stellenwert in der Politik der Landesregierung. „Wir werden daher die Mittel für den Naturschutz um jährlich rund acht Millionen Euro erhöhen. Damit können wir auch mehr Anträge nach der Landschaftspflegerichtlinie im Landkreis Lörrach genehmigen“, lässt sich Frey zitieren. „Um unsere einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften zu bewahren, müssen alle an einem Strang ziehen: Land, Kommunen, Behörden, Landwirtinnen und Landwirte, Verbraucherinnen und Verbraucher. Gerade das neu geschaffene Biosphärengebiet Schwarzwald wird hier in Zukunft eine zentrale Rolle spielen“, ist sich der Lörracher Landtagsabgeordnete sicher. Nun bleibe die Beratung des Parlaments in Stuttgart in seiner Sitzung am 20. Dezember zum Haushaltsentwurf abzuwarten.