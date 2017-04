Kreis Lörrach Mehraufwand für Betreuung

Kreis Lörrach (anl). Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises hat in seiner Sitzung am Mittwoch den Jahresabschluss für den Teilhaushalt 7 Jugend und Familie beraten und dem Kreistag zur Genehmigung empfohlen.

Der Teilhaushalt weist überplanmäßige Aufwendungen von knapp 831 000 Euro auf berichtete Fachbereichsleiter Udo Wegen. Als Ursache für die Mehrausgaben nannte Wegen den erheblichen Arbeitsaufwand bei der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ansonsten sei man beim Teilhaushalt bei den Planansätzen geblieben.

Im vergangenen Jahr waren rund 870 unbgegleitete minderjährige Ausländer (UMA) vom Landkreis vorläufig in Obhut genommen worden. Vor allem nach der Schließung der Balkanroute im Juni seien die Zahlen deutlich angestiegen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe der Andrang nachgelassen, berichtete Wegen. Insgesamt seien in diesem Zeitraum rund 250 UMA in Obhut genommen worden. Mit der vorläufigen Inobhutnahmeeinrichtung in Lörrach-Brombach sei man im Augenblick gut gerüstet, betonte Wegen.

Es gebe immer noch Dinge die nicht bezuschusst werden, erklärte Wegen auf Nachfrage von Kreisrat Stefan Grüter (CDU) nach der Kostenerstattung durch Bund und Land. „Wir müssen Tag für Tag abrechnen, und noch ist nicht klar, wie viel wir erstattet bekommen“, ergänzte der Fachbereichsleiter.

Kreisrat Franz Kiefer (FDP) verwies auf die Grenze zur Schweiz als Schlüsselloch als Ursache. „Die Gespräche wurden geführt. Es sei nicht möglich, eine absolute Schranke einzubauen“, berichtete Landrätin Marion Dammann von Kontakten mit anderen Behörden, wie der Bundespolizei. „Wir müssen schauen, ob die vereinbarten Maßnahmen greifen“, sagte sie.

Insgesamt stellt sich der Jahresabschluss des Landkreises überaus positiv dar, wie den Ausführungen von Hauptdezernent Alexander Wille zu Beginn der Beratungen deutlich machte. Positiven Faktoren (Mehreinnahmen und Minderausgaben) in Höhe von 9,5 Millionen Euro stehen negative Faktoren von rund vier Millionen Euro entgegen, so dass das Gesamtergebnis mit einem Plus von 5,5 Millionen Euro abschließt. Positiv wirkten sich unter anderem die um 2,4 Millionen höheren Schlüsselzuweisungen aus sowie die um 2,2 Millionen geringeren Personalkosten. Auch die Gebühren und Bußgelder spülte rund eine Million mehr in die Kreiskasse als geplant. Zu den negativen Faktoren zählen Mehrausgaben bei den Transferleistungen (Sozialausgaben) in den Teilhaushalten 6 und 7, Mehrkosten von 430 000 Euro bei der Schülerbeförderung sowie 2,2 Millionen Euro beim Straßenunterhalt.