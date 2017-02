Kreis Lörrach. Zur ersten Sitzung in diesem Jahr hatte Paul Renz, Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagfraktion, in die Akademie bbv zur Förderung der beruflichen Bildung Lörrach in die Nord-Stadt eingeladen. Die Akademie, die 40 Jahre lang als Verein geführt wurde, war jetzt in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt worden. „Es ist schon beeindruckend, was aus dem im Jahr 1976 von Dieter Kaltenbach gegründeten Verein geworden ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion. Damals wollte man Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit abgleiten lassen, sondern förderte sie beruflich und in ihrer Entwicklung.

Heute nach mehr als 40 Jahren erfolgreicher Arbeit ist die „bbv-Akademie“ mit über 150 Umschülern und Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb in der Region, heißt es weiter. Die Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt liegt mit nahezu 100 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Geschäftsführer Norbert Uttner, Prokuristin Brigitte Batke-Spitzer und Kurt Bang führten die CDU-Kreisräte durch die Anlage. „Eine exzellente Sauberkeit und der besonders freundliche Umgang untereinander sowie mit Gästen muss hier besonders erwähnt werden“, schreibt die CDU-Kreistagsfraktion.

Fünf Ausbildungsbereiche

Unter dem Motto „Bildung ist Zukunft“ vermittelt die Akademie mit ihren Aus- und Fortbildungsprogrammen den Menschen den Eintritt in den Beruf und qualifiziert sie für den Arbeitsmarkt. Die Bildungsangebote umfassen fünf Bereiche: Metallberufe, Elektroberufe, Lager und Logistik, Gastronomie und Kaufmännische Berufe. Im Gastro-Bereich werden täglich bis zu 1200 Essen zubereitet und an 22 Schulen und Kindertagesstätten in der nahen Umgebung ausgeliefert. Auch der Öffentlichkeit stehen Küche, Seminarräume und Catering zur Verfügung.

Im Anschluss leitete Fraktionsvorsitzender Paul Renz in die aktuelle Stunde über. Hier wurden das geplante Zentral-Klinikum und weitere Landkreisthemen thematisiert. Eingehend wurde der „Jahres-Themen-Katalog“ besprochen.