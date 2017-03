Kreis Lörrach. In weniger als zwei Wochen startet die Regio-Messe in ihre 34. Saison. In diesem Jahr findet sie von Samstag, 18., bis Sonntag, 26. März, statt. Neben den traditionellen Themen wie Bauen, Renovieren, Energietechnik, Hauswirtschaft, Wohnen, Bauernmarkt, Gourmessa, Gesundheit und Naherholung wurde diesmal noch mehr Wert darauf gelegt, die Messe an Entwicklungen und neueste Trends anzupassen, wie es von Seiten der Veranstalter heißt.

„Eine wichtige Tendenz ist, dass ein Messebesuch sich zunehmend zu einem Erlebnis mit Mitmachcharakter entwickelt. Dieser Entwicklung will die Regio-Messe Tribut zollen und bietet im Rahmen der Messe unter anderem mehrere spannende Erlebnisse in Form von Abendveranstaltungen an“, heißt es in einer Pressemitteilung. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: Am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr, können die Besucher ein Gin-Tasting erleben. Man taucht in die Welt des edlen Wacholder Drinks ein und lernt die verschiedenen Geschmackssorten kennen. London Gin, Dry Gin, Old Tom Gin? Das und noch viel mehr wird allen Interessierten an diesem Abend erklärt. Durch den Abend führt Thomas Thomann von Thomann’s Schnapskeller.

Am Samstag, 25. März, haben die Besucher ab 19 Uhr eine einzigartige Gelegenheit die Schätze der Markgräfler Weinproduzenten kennenzulernen. Es findet eine geführte Weinverkostung mit Sven Vormann, Geschäftsführer der Markgräfler Weintheke.de, statt. Unter dem Motto „Markgräfler Weinkulinarik 2017....eine kulinarische Reise durch das Markgräfler Land“ können sich die Gäste bei einem Vier-Gänge-Menü einen Überblick über das vielfältige Angebot verschiedener Weingüter aus dem Markgräfler Land verschaffen.

Auf der Internetseite www.messe-loerrach.de können sich Interessierte zu den Veranstaltungen anmelden.

Am Samstag, 25. März, tritt Joey Kelly nach Messeschluss in der BMS-Show-Halle auf. Kelly hält einen Vortrag zum Thema „Motivation“ und steht anschließend für Fragen und Autogramme zur Verfügung. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.