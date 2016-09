Stetiges Wachstum und preisgekrönte Etiketten: Die Schopfheimer Niederlassung der Firma August Faller GmbH und Co. KG eilt von Erfolg zu Erfolg.

Schopfheim . „Dieser Standort macht uns viel Freude“, betonte Daniel Keesmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Faller Gruppe, am Donnerstag anlässlich einer Betriebsbesichtigung, an der neben Pressevertretern auch Bürgermeister Christof Nitz teilnahm.

Keesmann konnte denn auch mit eindrucksvollen Zahlen aufwarten. Seit 2011 steigerte die Faller-Niederlassung ihren Umsatz von 11,6 auf 15,5 Millionen Euro – ein Plus von mehr als 30 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Mitarbeiter von 71 auf derzeit knapp 100. Parallel dazu erweiterte das Unternehmen seine Produktionsfläche und investierte in moderne Maschinen – allein in diesem Jahr rund 800 000 Euro.

Vergangenes Jahr produzierte die Firma in Gündenhausen knapp eine Milliarde Haftetiketten, vorwiegend für die Pharmaindustrie. Das ergibt umgerechnet etwa 19,5 Millionen Laufmeter, eine Menge, mit der man 850 Fußballfelder bedecken könnte. Die hiesige Niederlassung hat sich innerhalb der Faller-Gruppe auf Haftetiketten für Arzneimittelverpackungen spezialisiert, für die besonders hohe Sicherheitsauflagen gelten.

„Wir müssen deren Produktion mit hohem Aufwand dokumentieren“, erklärte Michael Kuhn-Sonnenfroh, seit gut einem Jahr Direktor des Schopfheimer Standortes.

Mit ihren Haftetiketten heimste die „tolle Truppe“ (Keesmann) aus der Markgrafenstadt in den vergangenen vier Jahren sechs internationale Preise ein, unter anderem den „World Star Award“ für ein Hänge-Etikett und den „Deutschen Verpackungspreis“ für ein Kombinationsprodukt mit einer ausgeklügelten Verbindung von Haftetiketten und Faltschachtelkonstruktion.

„Wir haben Freude am Umsatz dieses Betriebes und sind stolz, dass er auf der Weltbühne konkurrenzfähig ist“, betont der Geschäftsführer der Faller-

„Kreativer Motor“

Gruppe und bescheinigt dem Standort auch für die Zukunft „hohes Potenzial“. Die Gruppe habe denn auch „große Ziele“ mit der Niederlassung in Schopfheim und wolle hier auch in Zukunft weiter wachsen.

Als „kreativen Motor“ des europäischen Netzwerkes innerhalb der Firmengruppe bezeichnet Jörg Frischkorn, Vize-Präsident von Faller und für alle Standorte zuständig, den Betrieb in der Markgrafenstadt. Obwohl nicht zu den größten Produzenten der Branche zählend, rangiere Faller Schopfheim im „oberen Viertel der Bundesliga“.

Mit den Haftetiketten bewegt sich Faller nach Angaben von Michael Kuhn-Sonnenfroh in einer Nische. Das Bedrucken des mehrschichtigen Materials erfordert enormen technischen Aufwand und unterliegt höchsten Anforderungen bezüglich Genauigkeit und Sicherheit. Mit simplen „Päpperle“ hat das, was Faller in Gündenhausen für die Pharmaindustrie herstellt, jedenfalls nichts zu tun.

„Haftetiketten sind viel mehr als nur Textträger, sie erfüllen immer stärker auch funktionale Aufgaben“, so Michael Kuhn-Sonnenfroh. Standards gebe es auf diesem Sektor ohnehin nicht, vielmehr herrsche eine enorme Vielfalt - vom herkömmlichen Standard-Etikett über das „Hanger Label“ und das Dokumentationsetikett bis hin zum Wickel- und Multipage-Etikett, einer Kombination aus Packungsbeilage und Haftetikett mit umfangreicher Produktinformation auf kleiner Fläche.

Für die Unterstützung bei den Erweiterungsplänen und für die „gute Infrastruktur“ bedankte sich Daniel Keesmann bei der Stadt und bei Bürgermeister Christof Nitz. Er lobte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch die Vielfalt der kulturellen Angebote, die es Unternehmen leichter mache, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Das Stadtoberhaupt revanchierte sich mit einem Lob an die Adresse des erfolgreichen Unternehmens und erklärte, renommierte Firmen wie Faller trügen ihren Teil zur Attraktivität einer Stadt bei.

Die August Faller Gruppe ist einer der führenden Herstelller für pharmazeutische Sekundärpackmittel wie Faltschachteln, Packungsbeilagen und Etiketten. Firmensitz des 1882 gegründeten Unternehmens ist Waldkirch. Weitere Standorte in Deutschland sind Binzen, Großbeeren und Schopfheim. Das Unternehmen hat zudem Niederlassungen in Polen, Dänemark, Indien und Kanada. Die Faller Gruppe beschäftigt insgesamt 1180 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 124 Millionen Euro.