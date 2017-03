Kreis Lörrach „Mir ging es richtig dreckig“

Von Michael Werndorff

„Mein Buddy hat einen Teil in mir aktiviert, den ich für verloren hielt. Vor dem Projekt war ich einsam, depressiv und hatte keine Lebensfreude. Jetzt habe ich wieder Interesse am Leben“, berichtet Petra Köhler. Sie nimmt am Drogenhilfeprojekt „Buddy Care“ der Lörracher Drogen- und Jugendberatungsstelle teil.

Kreis Lörrach. Dass es der Mittvierzigerin, die über viele Jahre hinweg illegale Drogen konsumierte, wieder so gut geht, hat nicht nur mit einer gängigen Therapie zu tun. Köhler trifft sich einmal pro Woche für drei Stunden mit Katja Fechner (Namen von der Redaktion geändert). Das Lörracher Projekt bringt ehemalige Suchterkrankte mit Begleitern zusammen, damit sie gemeinsam etwas unternehmen und Normalität erleben. Denn Drogenabhängigkeit führt bei den Betroffenen oft zu einer starken Einschränkung ihrer Kontakte, weiß Jürgen Bittner von der Lörracher Drogen- und Jugendberatungsstelle. Viele Menschen mit einem Suchtproblem hätten zwar regen Kontakt untereinander und oftmals auch zum Hilfesystem (Beratungsstelle, Job-Center, Drogenklinik oder Substitutionspraxis), doch Kontakte zu „ganz normalen Menschen“ gehen immer mehr verloren. „Viele haben sich weitgehend aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Die Welt der Nicht-Abhängigen rückt in immer weitere Ferne“, sagt Bittner, der das Projekt seit Beginn begleitet und es als Erfolg für alle Beteiligten wertet.

Köhler habe den Kontakt zu anderen Suchtkranken gekappt, sagt sie nicht ohne Stolz im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem habe sie auch wieder eine berufliche Perspektive, aber von den Drogen wegzukommen, sei nicht einfach gewesen, erzählt sie freimütig. „Ich wusste damals nicht, weshalb ich zwanghaft abstinent bleiben sollte. Mir fehlte die Motivation, aber die Treffen mit meinem Buddy, also Katja, halfen mir, mein Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken.“ Nur mit reiner Vernunft und ohne Buddy hätte sie es nicht geschafft, clean zu bleiben, urteilt sie. Der Erfolg war am Anfang nicht absehbar: „Ich wusste nicht, was ich mit einem fremden Menschen reden sollte, außerdem ging es mir richtig dreckig“, erinnert sich Köhler an ihre Unsicherheit beim ersten Treffen. Mittlerweile empfinde sie den regelmäßigen Austausch sowie die Ausflüge ins Kino oder in Cafés mit ihrer Bekannten als ein Geschenk. „Dadurch gewinne ich Selbstbewusstsein“, zeigt sie sich optimistisch, nicht rückfällig zu werden.

Als Köhlers enge Freundin empfindet sich Fechner nicht, aber im Laufe der Zeit habe sich ein enges Vertrauensverhältnis entwickelt. Die Motivation ihres ehrenamtlichen Engagements liegt in ihren Bekanntenkreis. „Ich kannte jemanden, der ein Suchtproblem hatte, da war ich sensibilisiert und wollte im Rahmen von Buddy Care einfach etwas tun“, erklärt die Ruheständlerin. Sie sieht in dem Projekt eine „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten.

Bevor jemand als Buddy am Projekt teilnehmen kann, findet ein Vorgespräch statt. „Wir interessieren uns dafür, was die Interessenten dazu veranlasst, als Buddy bei unserem Projekt mitmachen zu wollen“, betont Bittner. So sollten sie beispielsweise keine religiösen oder weltanschaulichen Missionierungsambitionen haben. Stattdessen sollten Interessierte für einen offenen Austausch eintreten, und wenn alles passt, kommt das Paar nach einer Einführungsschulung zusammen, so der Projektleiter und Therapeut.

Während des Jahres werden die Buddies und Suchtkranken begleitet, in vierwöchigen Abständen trifft sich das Paar mit Bittner, um dann gemeinsam die bisherigen Begegnungen zu reflektieren. „Der Austausch bietet Gelegenheit, eventuelle Unsicherheiten in Bezug auf den Umgang mit dem jeweils Anderen anzusprechen.“ Bisher sei noch kein Paar aufgrund von Unstimmigkeiten auseinandergegangen, sieht Bittner insgesamt noch Luft nach oben, denn allein im Jahr 2015 haben im heimischen Kreis insgesamt 1012 Menschen die Beratungshilfe in Anspruch genommen, 214 Betroffene wurden psychosozial betreut. Es gibt Bedarf für das Projekt, das durch den Fritz-Berger-Fonds unterstützt und erst ermöglicht wird. „Wir würden uns freuen, wenn sich noch Interessierte melden, die bei dem Projekt als Buddy mitwirken wollen“, wirbt Bittner.

n Bei Fragen kann man sich direkt an die Drogen- und Jugendberatungsstelle Lörrach wenden unter Tel. 07621/2085 oder per E-Mail an info@drogenberatung-loerrach.de.