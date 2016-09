Kreis Lörrach. Die beiden Lörracher Phaenovum-Schüler Sebastian Bross und Pascal Bürklin (beide Hans-Thoma Gymnasium) haben in Basel im Rahmen des „BioValley College Day“ ihr Projekt „Kann Abfall unser Trinkwasser reinigen"“ präsentiert. Der zweite Preis in Höhe von 1000 Franken wurde den Schülern für ihr Projekt und die souveräne Präsentation der Ergebnisse vor 350 Zuhörern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz übergeben. Betreut wurde das Projekt am phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck im Fachbereich LifeSciences von Christiane Talke-Messerer, heißt es in einer Mitteilung. Die Schüler stellten sich die Frage, ob durch den Menschen eingetragene Schadstoffe im Trinkwasser mit der Hilfe von Abfällen herausfilterbar sind. Bereits in Singapur fanden Forscher heraus, dass Trinkwasser mit Schalen von Avocados, Drachenfrucht und Melone gereinigt werden könnte, da sie die Eigenschaft haben, organische Stoffe zu binden. So kamen die Schüler auf die Idee, hier mit typisch deutschen Abfällen in Form von Kartoffelschalen Versuche zu starten. In ihren Versuchsreihen konnten die Jungforscher feststellen, dass die Kartoffelschalen Bindungen mit Methylenblau, Schwermetallen und Wirkstoffen von Arzneimitteln, zum Beispiel Diclofenac, eingehen. Die Schüler haben durch diese Arbeit sehr viel über die angewendeten Messmethoden gelernt und wollen weiter erforschen, ob sich eine noch höhere Bindung erzielen lässt, wenn sie andere Schalen oder eine größere Oberfläche verwenden, heißt es weiter. Der erste Preis ging an Jennifer Green vom Gymnasium Münchenstein, die ihr Projekt „Detection of Anticoagulant Rodenticides in Shed Snake Skins“ in englischer Sprache vorstellte. Der dritte Preis ging an Magdalena Marggraf, die das Gymnasium Muttenz bei Basel besucht; sie untersuchte „The Binding Ability of Synthetic Protein Binders in Zebrasfish“. Der Preis will Gymnasiasten in den letzten Schuljahren auf wissenschaftliche Themen im Bereich der Life Sciences und damit auf die Berufsmöglichkeiten in unserer Region aufmerksam machen. Das phaenovum bietet Schülern seit 2007 betreute Projektarbeit, Exkursionen zu Unternehmen und Forschungsinstituten, Vermittlung von Praktikumsplätzen und Kurse an. Das attraktive Kursprogramm und weitere Information ist im Internet unter www.phaenovum.de zu finden.