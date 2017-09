Kreis Lörrach Mit dem Bus zu Martin Schulz

Kreis Lörrach. Die beiden SPD-Bundestagskandidaten Rita Schwarzelühr-Sutter (Wahlkreis Waldshut) und Jonas Hoffmann (Wahlkreis Lörrach-Müllheim) bieten einen Sonderbus zum Auftritt des Kanzlerkanidaten Martin Schulz am 16. September in Freiburg an. Für acht Euro und ermäßigt vier Euro ist um 9 Uhr Abfahrt am Chilbiparkplatz in Waldshut, Zusteigemöglichkeiten gibt es unter anderem um 9.30 Uhr in Bad Säckingen beim Gloria Kino, um 10.15 Uhr beim Busbahnhof in Lörrach und um 10.30 Uhr in Weil am Rhein beim Hotel Central. Die Ankunft in Freiburg beim Konzerthaus ist für 12 Uhr geplant, danach geht es zu Fuß zum Platz der Alten Synagoge. Ab 12.30 Uhr gibt es Gespräche und Musik, um etwa 14 Uhr wird Martin Schulz sprechen. Anmeldung im Regionalzentrum per Mail an andrea.dick@spd.de oder Tel. 0761 / 3 10 10.