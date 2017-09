Kreis Lörrach Mit Schirm und Maßanzug

Nachrichten-Ticker

23:08 Gute Stimmung an den US-Börsen

New York - Der New Yorker Aktienmarkt hat in allen wichtigen Indizes Kursgewinne verzeichnet. Nach vier Handelstagen in Folge mit moderaten Verlusten beendete auch der Leitindex Dow Jones Industrial den Tag im Plus. Er legte um 0,25 Prozent auf 22 340,71 Punkte zu. Der Euro setzte seine Kursverluste seit Beginn der Woche fort und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1752 US-Dollar.

23:07 Trumps Steuerpläne sorgen für gute Stimmung an den US-Börsen

22:51 Trump will es jetzt mit einer Steuerreform versuchen

Washington - Mit einer kämpferischen Ankündigung für eine umfassende Steuerreform ist US-Präsident Donald Trump nach einer Reihe innenpolitischer Niederlagen in die Offensive gegangen. Es werde eine historische Steuerentlastung für das amerikanische Volk, sagte Trump. Das Steuersystem soll unter anderem vereinfacht werden und nur noch drei Stufen enthalten - 12 Prozent, 25 Prozent und 35 Prozent. Das gilt allerdings nur für die Bundessteuern, US-Bürger müssen Steuern zusätzlich für ihren jeweiligen Bundessstaat zahlen. Darauf hat Trump keinen Einfluss.

22:47 Bittere Niederlage für Bayern: 0:3 in Paris

Paris - Der FC Bayern München hat bei Paris Saint-Germain eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren ihr Champions League-Gruppenspiel in Paris mit 0:3. Die verblüffende Aufstellung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit dem Verzicht auf das Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum ging nicht auf. Damit sind die Bundesliga-Clubs am zweiten Spieltag ohne Punktgewinn geblieben. Am Vortag hatten auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Niederlagen hinnehmen müssen.

21:50 Pretzell nennt bundesweite Partei nach CSU-Modell interessant

Berlin - Der bisherige AfD-Politiker Marcus Pretzell hat eine bundesweite Partei nach CSU-Modell als ansprechend bezeichnet. Man brauche die CSU bundesweit. Ein Modell auf Bundesebene erscheine ihm sehr interessant, sagte Pretzell dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Pretzell, bisher Fraktionschef der AfD im nordrhein-westfälischen Landtag, hatte ebenso wie seine Ehefrau Frauke Petry seinen Abschied aus der Partei angekündigt. Petry hatte bestätigt, die Internetadresse "dieblauen.de" angemeldet zu haben. Eine Partei stecke aber nicht dahinter, sagte sie.