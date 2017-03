Kreis Lörrach Mit Witz, Charme und Pfiff

20:51 Internet-Spott über SPD: "Typisch Bahn. #Schulzzug abgesagt"

Berlin - Nach der Landtagswahl im Saarland ergießt sich die Häme der Internet-Nutzer über die SPD, die ihre Wahlziele nicht erreicht hat. Der Berliner CDU-Politiker Heiko Melzer twitterte zum Beispiel: "Typisch Bahn. #Schulzzug übers Saarland nach Berlin abgesagt. Ohne Dampf aufs Abstellgleis." Auch zahlreiche andere User posteten Anspielungen auf den Schulz-Zug, ein Symbol für den Hype um SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Die Junge Union veröffentlichte bei Twitter ein kurzes Video, in dem ein Spielzeugzug mit Schulz' Konterfei gegen eine Mauer stößt.

20:50 Jugendliche werfen Dixiklo in Kanal

Augsburg - Eine mobile Toilettenkabine hätte in der Augsburger Altstadt gestern Abend beinahe eine Überschwemmung ausgelöst. Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren warfen das Toilettenhäuschen in den Lechkanal und wurden dabei von Zeugen beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien geflohen. Einsatzkräfte bargen das Häuschen mit einem Ladekran aus dem Kanal, weil angestautes Wasser drohte, Teile der Altstadt zu überschwemmen. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb laut Feuerwehr zunächst unklar. Die Polizei fahndete nach den Klo-Werfern.

20:42 Linke zufrieden mit Ergebnis: "Deutlich drittstärkste Kraft"

Saarbrücken - Die Linke hat sich mit dem Wahlergebnis im Saarland zufrieden gezeigt. Die Partei sei deutlich drittstärkste Kraft im Land geworden, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Barbara Spaniol. "Wir liegen deutlich in unserem Ergebnis über dem Bundestrend, wir sind vier Mal besser als in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, und das haben wir Oskar Lafontaine zu verdanken. Und wir sind eigentlich mit dem Ergebnis unter diesen Bedingungen, AfD, "Schulz-Effekt", ganz zufrieden."

20:29 Lafontaine: "Beachtliches" Ergebnis für die Linke

Saarbrücken - Linke-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine hat das Abschneiden seiner Partei im Saarland als "beachtlich" bezeichnet. "Wir haben hier im Saarland etwa viermal so viel wie andere westdeutsche Länder", sagte Lafontaine am Abend in der ARD. Mit Blick auf den Bund sagte er: "Ich glaube, dass für die Bundestagswahl das Signal ausgeht, dass es einen Politikwechsel nur gibt, wenn alle Beteiligten sagen, wir wollen den Politikwechsel, und wenn sie ihn glaubwürdig vertreten." Generell seien diejenigen, die von geringen Löhne und Renten lebten, oft nicht mehr bereit, zur Wahl zu gehen.