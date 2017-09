Kreis Lörrach Mitradeln und ein E-Bike gewinnen

Mitradeln und ein E-Bike gewinnen: Unter diesem Motto steht die nunmehr 18. Auflage der „Tour de Hieber“, die am Dienstag, 3. Oktober, stattfindet.

Kreis Lörrach. Sie rollt und rollt und rollt – die „Tour de Hieber“. Der Startschuss zur mittlerweile 18. Tour fällt um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Binzener Hieber-Markts. Auch in diesem Jahr findet die gewohnte Rad-Tour im Landkreis Lörrach statt, wie der Veranstalter gestern mitteilte.

Bei dieser werden wie sonst auch die Märkte Kandern, Schopfheim, Nollingen, Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Weil am Rhein angefahren. An jedem dieser Märkte sind Stempelstationen eingerichtet, an denen die Tour-Stempelkarten abgestempelt werden. Hier hat Hieber dieses Jahr das Motto „Mitradeln und ein E-Bike gewinnen“. An der Verlosung des Fahrrads teilnehmen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist und mindestens drei Märkte auf der Tour angefahren und abgestempelt hat, wie es weiter heißt. Die dafür benötigte Stempelkarte muss bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz in Binzen abgegeben werden. Der Gewinner wird gegen 16.45 Uhr direkt vor Ort ermittelt.

Auf dem Parkplatz in Binzen wird jede Menge Spaß, Sport und Spiel für Jung und Alt geboten. Auch in diesem Jahr gehen wieder die beliebten Enten bei der Entenregatta um 16.30 Uhr auf der Kander an den Start, wo es ebenfalls tolle Gewinne gibt. Tausende gelbe Quietscheenten schwimmen in der Kander um die Wette. Unter anderem wird wieder ein Fußballturnier auf einem Kleinfeld, („Südbadischer Firmenpokal“) veranstaltet. Anpfiff ist hier um 10 Uhr.

Auch stimmungsvolle Unterhaltung wird es am 3. Oktober geben: Falko Traber wird mit seiner Hochseilshow atemberaubende Akrobatik zwischen Himmel und Erde mit drei Shows um 12, 14.30 und 17 Uhr zeigen.

Seit gut 500 Jahren sind die Trabers als eine der bedeutend­sten Artisten- und Gauklerdynastien in ganz Europa unterwegs.

Neu in diesem Jahr ist die Veranstaltung „Weil läuft“ in Binzen. Gestartet wird in verschiedenen Kategorien, und zwar um 10 Uhr, ein zweieinhalb Kilometer langer Schülerlauf (U8 bis U16) beginnt um 10.15 Uhr, es folgt um 10.45 Uhr ein Halbdistanzlauf mit fünf Kilometern Länge. Um 11.30 Uhr gibt es zudem einem viermal zweieinhalb Kilometer Staffellauf sowie den Hauptlauf, der mit zehn Kilometern zu Buche schlägt. Anmelden können sich Interessierte unter www.tvweil1884.de, wo auch alle Informationen vom Veranstalter zu finden sind.

Für besondere Unterhaltung sorgt Live-Musik mit „Projekt Fashion“ und die Tanzvorführung von „Dance Energy“. Auch der Kürbisschnitzwettbewerb für Kinder findet in diesem Jahr wieder von 11 bis 15 Uhr statt. Ebenfalls wird für das leibliche Wohl gesorgt: Von 10 bis 18 Uhr werden Ochs am Spieß, Kaffee & Kuchenbar, verschiedene Grillspezialitäten, Marktbier-Oldtimer und weitere Spezialitäten aus der Region angeboten.