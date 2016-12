Kreis Lörrach. Es zeichnet sich ein Trend ab, dass immer weniger Jugendliche Musikvereinen beitreten. Seit der Einführung der Ganztagsschulen, aber auch durch die alternde Bevölkerung auf dem Land zeichne sich diese Tendenz immer stärker ab, bestätigt Peter Hässler, Präsident des Alemannischen Musikverbandes.

Eine steigende schulische Belastung sei der häufigste Grund, warum Kinder und Jugendliche wieder aus ihrem Verein austreten oder gar nicht erst in Erwägung ziehen, in ihrer Freizeit Musik in einem Verein zu machen. In diesem Jahr zählt der Verband mit 1113 Musikern in der Altersgruppe von acht bis 18 Jahren 68 Neuaufnahmen weniger in den Musikvereinen des Landkreises Lörrach. Nur in der Altersstufe bis acht Jahren bleibt die Zahl der Neuzugänge im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 48 Kindern. Ebenso ist die Aufnahme von Nachwuchsmusikern in die Aktivorchester mit 675 im Jahr 2016 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Musikvereine sind insgesamt gut aufgestellt

„Insgesamt sind unsere Musikvereine gut aufgestellt“, resümiert Hässler. Dies zeigen auch die vielen Musiklei­stungsabzeichen, die der Allemannische Musikverband in diesem Jahr vergeben hat – nämlich 140 Auszeichnungen.

„Ich habe in den verganenen Wochen viele Vereine besucht und gesehen, dass viele Jugendliche dabei sind“, freut sich der Präsident der Verbandes über die Aktivitäten der 66 Musikvereine im heimischen Landkreis. Dennoch dürfen sich die Vereine nicht ausruhen und müssen etwas unternehmen, um weiterhin Nachwuchs zu gewinnen und sich für die Zukunft aufzustelllen, weiß Hässler. „Heute geht es nicht mehr nur darum, dass wir den Eltern sagen, dass ihre Kinder Flötenunterricht nehmen. Die Vereine müssen ein ausgeklügeltes Konzept vorlegen“, erklärt Hässler. Dies werde bereits von einigen Musikvereinen umgesetzt, zum Beispiel in Form von Kooperationen mit Schulen, an denen es Bläserklassen gibt oder im Rahmen des Musikunterrichts. Jeder Verein habe da so seine eigene Philosophie. Schon jetzt versuchen einige Vereine junge Leute zum Beitritt zu animieren, indem sie das Repertoire auf aktuelle Popmusik ausrichten.

Repertoire macht Musikvereine attraktiv

Immer die Noten der neuesten Stücke aus den Hitparaden zu besorgen, sei auch ein Kostenfaktor. „Hier tauschen sich die Vereine auch untereinander aus“, berichtet Hässler. Auch seien Literaturspenden der Eltern immer gerne gesehen.

Neben dem finanziellen Aufwand, das Repertoire aktuell zu halten, sieht Hässler indes noch eine weitere Herausforderung, die auf die Orchester bezüglich der Nachwuchsgewinnung zukommen. „Besonders in den Dörfern, in denen es keine Neubaugebiete gibt, fehlt der Nachwuchs“, weiß der Präsident des Alemannischen Musiverbandes. So ist das in Langenau und Neuenweg der Fall. Dagegen sieht Hässler die Musikvereine in den Städten gut aufgestellt.