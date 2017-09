Kreis Lörrach Nachfrage nimmt deutlich zu

Kreis Lörrach (wer). Die finanzielle Förderung der Frauenberatungsstelle für den Landkreis Lörrach soll ab 2018 um 32 900 Euro auf jährlich 144 800 Euro steigen, wie der Sozialausschuss dieser Tage dem Kreistag empfahl. Nötig wird die Anpassung, weil die Anzahl der durchgeführten Beratungen sich mittlerweile um 40 Prozent erhöht hat, wie Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella jüngst im Sozialausschuss berichtete. Rund 880 Beratungen wurden in diesem Jahr gezählt. Um ein bedarfsgerechtes Beratungsangebot aufrechtzuerhalten, soll der Kreis das Personal aufstocken und zudem eine Anpassung der Verwaltungs- und Sachkosten vornehmen. Der Beschluss fiel einstimmig.

Ebenso angestiegen sind die Anfragen aus dem Landkreis bezüglich der Durchführung von Präventionsprojekten, wie zu erfahren war.

So wurden im vergangenen Jahr bereits 29 Präventionsprojekte durchgeführt, für dieses Jahr wird die Zahl voraussichtlich steigen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Beratungsstelle für den Landkreis Lörrach bietet als einzige Institution eine fachlich spezialisierte Beratung für Mädchen und Frauen bei sexualisierter Gewalt und Essstörungen sowie Beratungen bei psychischer Misshandlung und Konflikten im sozialen und familiären Umfeld.

Gabriele Weber (SPD) sagte, dass die Steigerung zeige, dass das Angebot mittlerweile angenommen werden, was früher so nicht zu erwarten gewesen sei. „Es ist völlig richtig, dass die Stellenanteile erhöht werden“, so Weber. Gunter Halter von den Freien Wählern sagte, es sei ein Trauerspiel, dass es in einer aufgeklärten Gesellschaft eine Zunahme dieser Probleme gebe. „Es könnte sein, dass hier noch eine ganze Lawine auf uns zukommt.“

Zimmermann-Fiscella führte den Anstieg unter anderem auf eine Enttabuisierung des Themas zurück, zudem werde das Angebot vermehrt von asylsuchenden Frauen nachgefragt. Hier könne die Sozialdezernentin aber noch keinen Schwerpunkt erkennen.