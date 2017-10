Kreis Lörrach Netzwerke aufbauen und pflegen

Von Michael Werndorff

Der Landkreis ist in Sachen Arbeitsmarkt nahe an der Vollbeschäftigung, angesichts der guten Konjunktur und des Fachkräftemangels sieht der neue Leiter der Lörracher Arbeitsagentur Andreas Finke noch Luft nach oben. Nun gelte es, Netzwerke zu pflegen, weiterzuentwickeln und auch neue aufzubauen.

Kreis Lörrach. Was die Arbeitsmarktstatistik angeht, steht der Kreis gut dar. Finke sieht aber noch Optimierungsbedarf und einige Stellschrauben, an denen gedreht werden könnte, wie der neue Chef jetzt im Rahmen einer 100-Tage-Bilanz vor den Medien ankündigte. Der 48 Jahre alte Osnabrücker, der als studierter Theologe und Sozialwissenschaftler vor gut drei Jahren als Quereinsteiger zur Agentur für Arbeit kam, war zuvor in der katholischen Sozial- und Jugendarbeit tätig. Beim Kolpingwerk hat er unter anderem die ehemaligen Lehrlingswohnheime neu aufgestellt, und war fünf Jahre lang Geschäftsführer einer Betreiberorganisation für Wohnheime: „Es fehlten damals wichtige Rahmenbedingungen“, verweist Finke auf die Themen Wohnen und Mobilität, bei denen er auch im heimischen Kreis Handlungsbedarf sieht, um dem Fachkräftebedarf zu begegnen und mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen sowie Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen.

Der Arbeitsmarkt an sich sei nicht das Problem, sondern Arbeitskräfte für die Region zu gewinnen –­ eine schwierige Herausforderung angesichts des teuren und knappen Wohnraums, erklärt Finke. Um das zu erreichen, will er bei den sozialen Rahmenbedingungen ansetzen, um strukturelle Änderungen zu erreichen.

Hier will sich die Agentur gerne in vorhandene Netzwerke einbringen, gleichzeitig müssten aber auch neue aufgebaut werden, so Finke weiter.

Konkret nennt er die Kinderbetreuung. Oft könnten zum Beispiel Alleinerziehende Elternteile, die einen Großteil der Hartz IV-Bezieher darstellen, keine Arbeit aufnehmen, weil die Betreuung nicht gewährleistet sei – was Großbetriebe im Rahmen von Betriebskindergärten anbieten könnten, überfordere kleine Mittelständler. In Gesprächen mit Betroffenen, Schulen und Kommunen könnten neue Betreuungskonzepte ausgelotet werden, zeigte sich der neue Agenturchef zuversichtlich.

Ein weiteres Feld, wo Netzwerkarbeit mit Vertretern aus Gemeinden, Politik und Wirtschaft auf fruchtbaren Boden treffen soll, verortet Finke beim Thema Mobilität: Denn gerade im ländlichen Raum würden fehlende oder unzureichende Nahverkehrsverbindungen eine Arbeitsaufnahme erschweren, stellt Finke fest. Und in Sachen Wohnraum muss die Region neue Ideen finden, um Fachkräfte zu gewinnen, fordert Finke. „Wir müssen uns Gedanken machen, welche Rahmenbedingungen wir schaffen können, um Menschen in die Region zu bringen“, verweist er auf derzeit 800 Meldungen offener Stellen. Der Bedarf an Fachkräften sei jedenfalls hoch. Aus diesem Grund sollten Arbeitgeber auch prüfen, schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben, so Finke.

Auch bei den Langzeitarbeitslosen, die derzeit einen Anteil von etwa 50 Prozent der insgesamt 3200 Kunden im Bezirk der Arbeitsagentur ausmachen, sieht Finke hinsichtlich struktureller Veränderungen Handlungsbedarf. Dennoch bleibe die Aufgabe schwierig, machte er deutlich.

Positive Effekte für den Arbeitsmarkt sieht der neue Leiter bei den Geflüchteten, die nach Spracherwerb und einer Ausbildung helfen könnten, den Bedarf an Fachkräften im heimischen Kreis zu decken. Die Integration bleibe somit eine große Aufgabe, betont Finke. Es gelte die in den 1960er und 70er Jahre begangen Fehler, als ungelernte Kräfte angeworben wurden, nicht zu wiederholen. „Wir gehen nachhaltiger vor und vermitteln nicht in Helferjobs. Dann werden uns die Menschen beim Thema Fachkräfte helfen, und wir können froh sein, dass sie zu uns gekommen sind“, so Finke.