Es ist nach 2015 die zweite landkreisweite Kampagne, die das Thema Demenz in den Fokus der Öffentlichkeit rücken soll. Jetzt wurde das Programm „Leben mit Demenz 2016“ vorgestellt. 24 Veranstaltungen zwischen dem 7. September und 26. Oktober sollen aufklären und dazu beitragen, die Lebenssituation von Betroffenen zu stärken. Von Michael Werndorff Kreis Lörrach. Im Landkreis Lörrach leben zwischen 4000 und 5000 Menschen mit Demenz. Nochmal so viele sind mittelschwer erkrankt, hinzu kommen die Angehörigen. „Es ist kein Randthema, sondern eine große Herausforderung, die sich an uns alle richtet“, erklärte Robert Müller, Leiter Stabsstelle Planung & Steuerung (Altenhilfe) im Landratsamt, im Rahmen der Programmvorstellung am Donnerstag. Das vom Runden Tisch Demenz, dem Vernetzungsgremium des Landkreises Lörrach, initiierte Angebot richtet sich im Rahmen von Vorträgen und Mitmachaktionen an Betroffene, Angehörige und Fachpersonal, erläuterte Monika Bringe vom Caritasverband für den Landkreis Lörrach. „Aufklärung und Informationsvermittlung ist dringend notwendig, um die gesellschaftliche Stigmatisierung der Betroffenen und ihrer Familien zu verhindern und darüber aufzuklären, dass ein Leben mit Demenz lebenswert ist“, sagte Bringe. Die Veranstaltungsreihe soll das Thema gesellschaftsfähig machen und anstatt der Defizite Fähigkeiten und Ressourcen der Betroffenen in den Mittelpunkt rücken, erklärten die Initiatoren. Das Konzept sieht vor, dass möglichst jeder der mehr als 20 Akteure, Veranstalter und Unterstützer themenbezogene Angebote beisteuert. „Es sollte keine Konkurrenz entstehen, sondern im Rahmen des vernetzten Arbeitens eine Win-Win-Situation für alle beteiligten Institutionen und Hilfesuchenden im Landkreis Lörrach“, betonte die Caritas-Vertreterin. Neben der konkreten Hilfestellung und dem Aufzeigen von Perspektiven für Betroffene soll die Kampagne auch die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung bieten. Angeboten werden 24 Veranstaltungen, die in Lörrach, Efringen-Kirchen, Weil am Rhein, Schopfheim, Maulburg, Steinen sowie Todtnau und in Zell stattfinden. „Wir wollen Menschen ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben, sei es in stationären Pflegeeinrichtungen oder mithilfe ambulanter Angebote“, sagte Bringe. Netzwerke würden hier eine wichtige Rolle spielen, verwies sie unter anderem auf die Öffentlichkeitsarbeit der Fritz-Berger-Stiftung und des ipunkts, die als Anlaufstellen dienen. Laut Müller sei das Ziel auf langer Sicht eine demenzfreundliche Kommune. Alle Bürger sollten ein Grundwissen über die Erkrankung mitbringen, sieht er Handlungsbedarf. Um über die Kampagne zu informieren hat der Runde Tisch eine Broschüre veröffentlicht, die unter anderem bei Apotheken, Ärzten und öffentlichen Einrichtungen ausliegt. Weitere Informationen zur Demenzkampagne erhalten Interessierte beim Caritasverband für den Landkreis Lörrach unter der Rufnummer 07621/927521. u Das Verlagshaus Jaumann mit seinen drei Tageszeitungen – Die Oberbadische, Weiler Zeitung und Markgräfler Tagblatt –­ wird die Kampagne in Form einer Serie begleiten. Den Auftakt bildet das heutige Interview mit Patrick Ball, Leiter des Seniorenheims St. Fridolin in Lörrach-Stetten.