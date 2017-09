Kreis Lörrach Neue Buslinie im Kandertal

Nachrichten-Ticker

18:41 Merkel verurteilt Festnahme zweier Deutscher in der Türkei

Nürnberg - Bundeskanzlerin Angela Merkel erwägt nach der Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei eine schärfere Politik gegenüber Ankara. Solche Festnahmen hätten in den "allermeisten Fällen keinerlei Grundlage", sagte sie beim Bundesmittelstandstag in Nürnberg. Angesichts der jüngsten Ereignisse müsse die Bundesregierung ihre Türkeipolitik "vielleicht weiter überdenken." Merkel bekräftigte zudem ihre Ankündigung, Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion zwischen der Europäischen Union und Ankara zu blockieren.

17:51 Erste Modelle für Trumps Grenzmauer werden gebaut

Washington - Die US-Regierung hat aus zahlreichen Bewerbungen vier Firmen ausgesucht, die Modelle für eine Grenzmauer zu Mexiko bauen sollen. Das gab die US-Regierung in Washington bekannt. Bei den vier Unternehmen handelt es sich um Baufirmen aus den Bundesstaaten Alabama, Arizona, Texas und Mississippi, heißt es in einer Mitteilung der Grenzkontrollbehörde CBP. In allen diesen Staaten dominiert traditionell die republikanische Partei von Präsident Donald Trump. Die Modelle aus Beton sollen in der Nähe von San Diego an der Grenze zu Mexiko entstehen. Zwei Monate lang sollen sie dann auf ihre Festigkeit getestet werden.

17:44 Wieder Deutsche in der Türkei festgenommen

Istanbul - Trotz der Aufrufe der Bundesregierung zur Freilassung inhaftierter Deutscher sind in der Türkei zwei weitere Bundesbürger festgenommen worden. Die Flughafenpolizei in Antalya habe die Festnahmen bestätigt, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Der konkrete Grund ist noch unbekannt. Das Auswärtige Amt geht aber davon aus, dass es sich um einen politischen Vorwurf handelt, konkret um Terrorverdacht. Die Festgenommenen sind den Ministeriumsangaben zufolge keine Doppelstaatsbürger, sondern haben ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft.

17:09 Urteil: Badenia-Bausparklausel zur Kündigung unwirksam

Karlsruhe - Eine Vertragsklausel der Bausparkasse Badenia, nach denen sie bestimmte Verträge nach 15 Jahren kündigen kann, ist unwirksam. Das entschied das Landgericht Karlsruhe nach einer Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Klausel bedeute in ihrer konkreten Formulierung eine unangemessene Benachteiligung der Bausparer, begründete eine Richterin das Urteil. Die Karlsruher Entscheidung könnte Pilotcharakter haben, denn auf eine ähnliche Klausel setzen auch die Landesbausparkasse Südwest und der Verband der Privaten Bausparkassen.

17:00 Minister will strengere Eier-Kontrollen in der EU

Prag - Nach dem Skandal um fipronilbelastete Eier hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt strengere Kontrollen und einen schnelleren Informationsaustausch innerhalb der EU angemahnt. Das, was passiert sei, dürfe in Europa nicht mehr passieren, sagte der CSU-Politiker der dpa. Es dürften nur Eier nach Deutschland geliefert werden, die einwandfrei und unbelastet sind. Das werde er Anfang kommender Woche auf dem Treffen der EU-Agrarminister in Tallin deutlich machen. Da nehme er auch die Niederländer in die Verantwortung.