Kreis Lörrach Neue Struktur kommt teuer

Kreis Lörrach (wer). Ein satter Überschuss in Millionenhöhe für das Jahr 2016 des Eigenbetriebs Heime hat Betriebsleiter Reinhard Heichel im jüngsten Betriebsausschuss des Kreistags präsentiert. Für das Jahr 2017 sieht es allerdings nicht gut aus. Erstmals seit neun Jahren erwartet der Eigenbetrieb ein negatives Betriebsergebnis, konkret geht der Controlling-Bericht von einem Minus in Höhe von rund 766 000 Euro aus. Grund: Die zu erwartenden Kosten im Zuge der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims (MPH), so Heichel. Durch die Umstrukturierungsmaßnahmen im Jahr 2016 sei es zu Anfang dieses Jahres zeitweise zu massiven Belegungsproblemen im MPH und Pflegeheim Schloss Rheinweiler gekommen. Zwischenzeitlich habe die Betriebsleitung mit der Heimleitung des MPH Gegenmaßnahmen vereinbart. So sollen freie Plätze unter anderem zur Kurzzeitpflege dienen. Greift das Maßnahmenbündel, könnte das Minus bestenfalls auf etwa 300 000 Euro schrumpfen.

Was das Gesamtergebnis 2016 betrifft, hätte sich ohne den Verkauf eines Grundstücks das positive Ergebnis um 700 000 auf 416 000 verringert

Das Geschäftsjahr 2016 war insbesondere von der Suche nach Standorten für die Dezentralisierung des MPH geprägt. Im März zogen knapp 30 Bewohner in die neue Eingliederungshilfeeinrichtung „Hochrhein“ in Rheinfelden. Weiterhin konnten Standorte in Hausen und Schliengen gefunden werden. Für den dortigen Neubau eines Pflegeheims mit 60 Plätzen haben sich auf die Ausschreibung der Architektenleistungen 35 Büros gemeldet, 14 hätten laut Heichel ein Angebot abgegeben. Fünf Bewerber sollen nach Prüfung durch einen Projektsteuerer mit einem Entwurfsvorschlag beauftragt werden. Wegen des engen Zeitplans hat der Ausschuss die Landrätin ermächtigt, die Architektenleistungen zu vergeben.