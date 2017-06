Kreis Lörrach Nur Alemannisch hat er in Lörrach nicht gelernt

Kreis Lörrach (ads). Bei der Lörracher Arbeitsagentur steht ein Wechsel an: Der langjährige Leiter Norbert Sedlmair geht in den Ruhestand. Der 65-Jährige hat 25 Jahre lang den Arbeitsmarkt der Landkreise Lörrach und Waldshut betreut. „Ein Vierteljahrhundert in Lörrach – das prägt natürlich“, meinte er gestern beim Pressegespräch anlässlich der Halbjahresbilanz der Agentur für Arbeit. „Auch wenn es nicht dazu gereicht hat, dass ich Alemannisch gelernt habe“, fügte der in Sachsen-Anhalt Geborene augenzwinkernd hinzu.

Im September 1951 in Genthin in der damaligen DDR geboren, absolvierte Sedl­mair zunächst eine Lehre als Schlosser, ehe er sich berufsbegleitend weiterbildete. Nach einer Tätigkeit in der Arbeitsagentur in Mannheim kam er im Jahr 1992 zur heutigen Bundesagentur für Arbeit in Lörrach, wo er zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig war.

Nachfolger Sedlmairs als Leiter der Lörracher Arbeitsagentur wird Andreas Finke.