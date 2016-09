Der Filmemacher Gusty Hufschmid steht kurz vor der Fertigstellung seines neuen Films über das Wiesental – vom Feldberg bis Basel, der gemeinsam mit dem Verlagshaus Jaumann entsteht. Im Rahmen eines Preisausschreibens sind jetzt unsere Leser gefragt, einen zündenden Titel zu finden. Von Michael Werndorff Kreis Lörrach. Die Dreharbeiten im Dreiländereck neigen sich dem Ende zu, wie Hufschmid gestern im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Material für seinen filmischen Streifzug hat der Bad Säckinger genug im Kasten. Jetzt fehlt nur noch ein zündender Titel für den Film, der die Landschaft mit ihren Menschen ins beste Licht rückt. „Ein pfiffiger Titel fehlt noch“, sagte Hufschmid, der im Rahmen eines Preisausschreibens unsere Leser mit ins Boot holen will. Teilnehmen kann jeder bis Montag, 3. Oktober. Den Titelvorschlag postalisch an Gusty Hufschmid, Postfach 1434, 79713 Bad Säckingen schicken, oder elektronisch per E-Mail an info@videokomplett.de. Jeder Vorschlag hat die Chance auf einen Gewinn, betont Hufschmid. Zu gewinnen gibt es einen BlueRay-Player, ein hochwertiges Topfset von WMF, zwei Eintrittskarten für die Vorpremiere des Musicals „Happy Landing“ im Bad Säckinger Gloria Theater, fünf Weingutscheine der Haltinger Winzer sowie zwei Abendessen samt Kochaktion (Seitensprung mit dem Küchenchef) im Landhotel Mühle zu Gersbach und zehn DVDs vom Wiesentalfilm. Inspirieren lassen können sich die Teilnehmer von einer kurzen Vorschau: Wer auf der Internetplattform Youtube den Begriff „Der Wiesentalfilm“ in die Suchmaske eingibt, wird laut Hufschmid direkt zu einem Clip mit Ausschnitten aus dem neuen Film gelangen. Nach den Städte- und Landschaftsporträts Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim sowie einem Streifzug durchs südliche Markgräflerland ist Hufschmid in diesem Jahr entlang der Wiese unterwegs gewesen. Zum Einsatz kam dabei auch eine Kameradrohne, die für spektakuläre Bilder sorgte. Nun stehen noch Schnitt und Vertonung an, erklärte Hufschmid. Alles in allem wird der Filmemacher gut 1000 Stunden an seinem rund 80-minütigen Werk gearbeitet haben, wenn er für den 30. November zur Premiere in die Schopfheimer Stadthalle einlädt. Neben der Begleitung verschiedener Veranstaltungen entlang der Wiese sollen in dem Film auch wieder zahlreiche Menschen aus der Region zu Wort kommen. Erneut sind zwei Teile vorgesehen. Der eigentliche „Hauptfilm“ wird die Sehenswürdigkeiten und die Schönheit der Region darstellen. Das „Kalenderblatt“ besteht aus kurzen Filmsequenzen der wichtigsten Veranstaltungen während eines Jahres. Ab Anfang Dezember soll der Film dann als DVD/BluRay im Handel angeboten werden. Weitere Premieren sind am 8. Dezember in der Elsberghalle Geschwend und am 10. Dezember im Bad Säckinger Gloria-Theater. Besucher erhalten die DVD zum Vorzugspreis.