Kreis Lörrach Politiker befürworten Kessler-Grube

Die turnusmäßige Monatssitzung der CDU-Kreistagsfraktion fand kürzlich bei Roche Pharma in Grenzach-Wyhlen statt. Das Hauptinteresse der Kreispolitiker galt der „Altlastensanierung Kessler-Grube“. Außerdem beschäftigten sich die Kreisräte mit der Zukunft des Badischen Bahnhofs in Basel, wie einer Pressemitteilung der Fraktion zu entnehmen ist.

Kreis Lörrach. Roche-Projektleiter Richard Hürzeler und Holger Büth, Leiter Kommunikation, informierten umfassend über den Fortgang der Sanierung. Ausführlich wurden die Kreisräte über die Aushubarbeiten, den Abtransport per Lastwagen und Schiff in gasdichten und Havarie-sicheren Spezialcontainern bis hin zur thermischen Behandlung des Aushubmaterials in Sonderabfall-Verbrennungsanlagen informiert. Die Sanierung wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Am Ende der Sanierungsarbeiten steht die Verfüllung mit sauberem Erdmaterial und die hochwertige Renaturierung des Rheinufers. Das zwei Fußballfelder große Areal soll anschließend industriell beziehungsweise gewerblich genutzt werden.

Hürzeler betonte abschließend, dass sich Roche Pharma für die aufwendige, knapp 240 Millionen Euro teure Sanierung entschieden habe, weil nach Meinung des Unternehmens nur ein Totalaushub dem Nachhaltigkeitsgrundsatz Rechnung trägt.

In der sich anschließenden Diskussionsrunde zollten die Kreisräte dem Unternehmen großen Respekt und Dank für das Sanierungskonzept.

Die Leiterin der Unternehmenskommunikation Nina Schwab-Hautzinger informierte daran anschließend über die Unternehmensstrategie, die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit von Roche und ging auch detailliert auf den Standort Grenzach ein, dessen Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren kontinuierlich, aktuell auf 1400 (einschließlich Außendienst) gewachsen ist.

Zukunft des Badischen Bahnhofs in Basel

In der sich anschließenden internen Fraktionssitzung informierten die Ausschuss-Sprecher über die Arbeit und die Beschlüsse aus den verschiedenen Kreistagsausschüssen und unter Punkt Aktuelles setzte sich die Fraktion mit der Zukunft des Badischen Bahnhofes Basel auseinander. Mit den schweizerischen Planspielen, die Fernverkehrszüge direkt in einem zusätzlichen Tunnel um den Badischen Bahnhof herum zu leiten, muss sich die deutsche Seite auseinandersetzen. Neue Überlegungen will man nicht kategorisch ablehnen. Die CDU-Fraktion stellt jedoch unmissverständlich klar, dass dadurch keine Verschlechterung in der Taktierung und den Anschlüssen an die Regionalverbindungen am Hochrhein und ins Wiesental eintreten dürfe. Für die Region ist die schnelle und direkte Anbindung an die Fernverkehrszüge eminent wichtig.

Betont wurde auch, dass viele Berufspendler aus Freiburg täglich mit der Bahn nach Lörrach fahren. Längere Fahrzeiten dürfe es hier nicht geben.

Gespannt sei man auf die konkrete Antwort zur Ankündigung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), wonach die Verschiebung des Bahnknotens zum Bahnhof Basel SBB ohne Mehraufwand und Zeitverlust zu realisieren ist.

Wie die Deutsche Bahn dies bewertet, darüber will sich die CDU-Kreistagsfraktion zunächst informieren. Fraktionsvorsitzender Paul Renz kündigte ein Gespräch mit der DB an.