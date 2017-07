Kreis Lörrach Präsenz zeigen auf allen Kanälen

Ein aktives Jahr liegt hinter der Stuckateur- und Gipser-Innung Lörrach-Müllheim. Trotz erfolgreicher Aktivitäten macht ihr nach wie vor der Mitgliederschwund zu schaffen. Derzeit gehören 19 Betriebe und sechs Gastmitglieder der Innung an.

Von Ursula König

Kreis Lörrach. Ziel der Innung ist es zudem, mehr Auszubildende zu gewinnen. Das erklärte Obermeister Reinhard Garni an der Generalversammlung am Samstag im Gasthaus „Hirschen“ in Schopfheim. Er übernimmt nach sechsjähriger Amtszeit zum letzten Mal für drei Jahre den Vorsitz der Innung. Dann sei es Zeit, dass Jüngere nachrücken, rief Garni auf, einen Nachfolger zu finden.

Die Versammlung war auch in diesem Jahr kombiniert mit Vorträgen und fachspezifischen Informationen. Zuvor gab es einen Rückblick über Themen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres.

Rückblick

Die Innung zeigte sich präsent bei Veranstaltungen wie der Lehrlingsbörse in Schopfheim, dem Tag des Handwerks im Lörracher Burghof oder dem Bundestag des Handwerks am Senser Platz in Lörrach, an dem auch die Kreishandwerkerschaft teilnahm.

Die Freisprechungsfeier erfolgte im Oktober in der Schopfheimer Waldorfschule. Alle fünf Auszubildenden hatten erfolgreich bestanden, wie Lehrlingswart Dirk Frey informierte.

Ausblick

Die diesjährige Gesellenprüfung ist für den 24. und 25 Juli in der Gewerbeakademie festgesetzt. Die Innung will sich auch in diesem Jahr am bundesdeutschen Tag des Handwerks am 16. September auf dem Alten Markt in Lörrach beteiligen. Für den diesjährigen Innungsausflug wurde als Ziel Hamburg festgesetzt. Geplant ist eine Besichtigung der Elbphilharmonie.

Vorträge und Infos

Zu den weiteren Schwerpunkten der Versammlung gehörte das Thema Brandschutz. Michael Schmidt von der Firma Knauf Gips griff als aktuelles Beispiel den Grenfell-Tower in London auf, der vor kurzem brannte. Ebenso verdeutlichte er am Brand eines Studentenwohnheims in Frankfurt und eines Beispiels in Lörrach das Brandverhalten verschiedener Baustoffe.

Ute Fangmann vom Fachverband berichtete über Verbraucherrecht. Der Verband bietet im Oktober einen Vortrag zum neuen Bauvertragsrecht an.

Weitere Themen waren Praktika für Lehrlinge im Ausland sowie die Einbeziehung neuer Medien.

Finanzen

Die Kasse weist einen Verlust von 3000 Euro auf. Verantwortlich dafür seien Werbemaßnahmen wie große Anzeigen und der Mitgliederschwund, erklärte Otfried Eckert, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lörrach.

Wahlen

Wiedergewählt wurde Obermeister Reinhard Garni. Weitere Ämter wurden wie folgt besetzt: Stellvertretender Obermeister Martin Gebhardt, Schriftführer Alexander Sonner, Kassenwart Dietmar Fuchs. Lehrlingswart Dirk Frey, Werbewart Martin Gebhardt, Beisitzer Hansjörg Greiner und Peter Jungel.

Stuckateur- und Gipser-Innung Lörrach-Müllheim

Obermeister Reinhard Garni

Palmstraße 6

79539 Lörrach

Tel. 07621/42 23 660

Mail: info@kreishandwerkerschaft.de