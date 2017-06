Kreis Lörrach Probleme der Digitalisierung

Kreis Lörrach. Einen Vortrag zu digitalen Medien in der Lehre bietet die Duale Hochschule Baden-Württemberg am Donnerstag, 6. Juli, an. Mit dem Mannheimer Digital-Kritiker Gerald Lembke konnten die Organisatoren einen Referenten gewinnen, der seit mehr als 25 Jahren auf diesem Gebiet forscht. Die Risiken und Nebenwirkungen des Einsatzes digitaler Medien würden bei aller Technikbegeisterung meist ausgeblendet, so Lembkes These. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr im Georg H. Endress Auditorium, Hangstraße 46-50, in Lörrach.