Kreis Lörrach Räte wollen Kombilösung Entenbad

Nachrichten-Ticker

10:27 Hamas richtet in Gaza drei angebliche Kollaborateure mit Israel hin

Gaza - Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat drei angebliche Kollaborateure mit Israel hingerichtet. Die Männer seien gehängt worden, teilten Sicherheitskräfte der radikal-islamischen Palästinenserorganisation mit. Demnach waren die Männer zuvor von einem Hamas-Gericht zum Tode verurteilt worden. Die Fälle standen nicht in Verbindung mit dem Mord an einem ranghohen Hamas-Mitglied im vergangenen Monat. Masen Fukaha war Ende März vor seinem Haus in Gaza erschossen worden.

10:25 Türkei sieht nach Autopsie Chemiewaffen in Syrien bestätigt

Istanbul - Autopsien von Opfern des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien haben nach Angaben der türkischen Regierung den Einsatz von Chemiewaffen bestätigt. Justizminister Bekir Bozdag sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die medizinischen Untersuchungen seien im südtürkischen Adana an drei Leichen aus Idlib ausgeführt worden. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff waren rund 30 Verletzte in die Türkei gebracht worden, von denen drei starben.

10:21 Verdächtiger im Fall Bögerl hegte laut Polizei Hass gegen Familie

Ulm - Der im Mordfall Bögerl festgenommene Tatverdächtige hat angegeben, einen Hass auf die Familie Bögerl gehabt zu haben. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die Kriminalpolizei kläre derzeit ab, ob es sich bei dem Mann um einen Tatbeteiligten aus der Entführung und Ermordung der Bankiersgattin handele. Derzeit laufe ein DNA-Abgleich, dessen Ergebnisse gegen Mittag erwartet werden. Im Auto der im Mai 2010 aus ihrem Haus entführten und umgebrachten Maria Bögerl hatte die Polizei DNA-Spuren entdeckt.

10:20 Wanka sagt 150 Millionen Euro für strukturschwache Regionen zu

Berlin - Vor dem Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel hat der Bund ein 150 Millionen Euro schweres Programm für Innovationen in strukturschwachen Regionen angekündigt. Bis Ende 2019 sei es speziell für den Osten gedacht, wo es weniger Forschungsinvestitionen durch die Wirtschaft gibt, sagte Bildungsministerin Johanna Wanka der "Rheinischen Post". Die Ost-Ministerpräsidenten beraten heute in Bad Muskau mit der Kanzlerin über die Förderung strukturschwacher Regionen.

09:29 Tatverdächtiger bestreitet Beteiligung an Mord im Fall Bögerl

Ulm - Der im Mordfall Bögerl festgenommene Tatverdächtige bestreitet, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 47 Jahre alte Mann wurde am Abend in Königsbronn im Kreis Heidenheim festgenommen. Seine DNA werde derzeit mit der Erbsubstanz verglichen, die im Auto der 2010 entführten und umgebrachten Bankiersgattin Maria Bögerl gesichert worden war. Königsbronn liegt etwa zehn Kilometer von Heidenheim entfernt, wo die Familie Bögerl wohnte.