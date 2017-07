Kreis Lörrach Rockmusik in vielen Varianten

Rockmusik in zahlreichen Varianten dominierte am Wochenende das Areal des Yachtclubs. Am Eröffnungstag kamen mehr Besucher zu „Rock am Rhy“ als im Vorjahr, der Samstag war wegen zahlreicher Parallelveranstaltungen etwas schwächer besucht. Dennoch war das Festival in besonderer Atmosphäre für den Veranstalter von Musikverein Haltingen und RSV Weil auch im vierten Jahr ein voller Erfolg.

Martina Proprenter

Weil am Rhein. Im Rhythmus mitwippen, aber nicht tanzen: An beiden Festivaltagen ließen sich die Besucher nur zögerlich näher an die Bühne bitten, doch der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. „Bei uns kann man keinen Spaß haben, wir spielen Blues“, kommentierten „Bad Temper Joe“ trocken, wohlwissend, dass das Publikum von den souligen Stücken begeistert war und die Band entsprechend erst nach zwei Zugaben von der Bühne ließ. Etwas leichter hatten es im Anschluss die „Soul Sisters Blond“, die von Rock’n’Roll über Partymusik mehr Gelegenheit zum Tanzen boten.

Rahmenprogramm gut etabliert

Mittlerweile hat sich auch das Rahmenprogramm gut etabliert, so Organisator Kai Trimpin. Vor vier Jahren hatte er gemeinsam mit dem Haltinger Musikverein und mit der Unterstützung durch das Kulturamt das Festival am Rheinufer ins Leben gerufen und seitdem viel ausprobiert. Der Bandcontest für Nachwuchsbands aus der Region hat sich schnell erledigt. „Es gibt einfach zu wenige Nachwuchsbands in der Region“, bedauert Trimpin. Das Zusammenspiel aus Imbiss- und Getränkeständen hingegen – betreut von lokalen Vereinen – läuft erfolgreich. Statt Jugendlicher ist die Zielgruppe bei „Rock am Rhy“ eher 35 plus, schätzt Trimpin. Für diese suche er auch entsprechend die Bands aus.

Für Samstagabend hatte Trimpin eine besondere Band gefunden: die Hardrockband „Cell of Hell“ begeisterte mit einer Mischung aus klassischen Stücken und Klassikern des Rock, gespielt von drei Cellisten und einem Schlagzeugspieler. Den Abschluss bildeten – wie der Name bereits vermuten ließ – „Cocker Inspiration“ mit einer Hommage an die bekanntesten Stücke Joe Cockers.

Das kleine und doch weitläufige Gelände bot für jeden Festivaltypen etwas: Auf Bierbänken saßen Gruppen gemütlich zusammen, neben der Rockbar gab es Stehtische mit Blick auf die Bühne, und wer nur der Musik lauschen und die besondere Atmosphäre am Rhein genießen wollte, fand einen Platz am Ufer. Zur Sicherheit patrouillierte das DRK mit einem Boot in regelmäßigen Abständen.

Einziger Wermutstropfen: Der rund zehnminütige Fußmarsch vom Gelände zum Parkplatz, vorbei am Wald und unbeleuchtet. Ideal sei das zwar nicht, so Trimpin, doch Ordner und Security seien angewiesen, den Weg besonders spätabends im Auge zu behalten. Auch die Polizei würde Streife fahren, damit alle Festbesucher sicher am Parkplatz ankommen.

Unbeleuchteter Fußweg zum Parkplatz

Den Weg zu beleuchten sei organisatorisch kaum machbar und sehr aufwändig, sagte Trimpin. Die meisten Besucher wussten sich aber mit ihren Smartphones als Lampe zu helfen. Angedacht war eigentlich schon für dieses Jahr ein Shuttlebus, doch die Sponsorengelder dafür müssen erst gefunden werden.